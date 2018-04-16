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Мартин сказал, кого бы воскресил в «Игре престолов»
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Мартин сказал, кого бы воскресил в «Игре престолов» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр
Американский писатель Джордж Мартин, получивший мировую известность благодаря экранизации серии его книг "Песнь льда и пламени" рассказал, кого из погибших героев он бы хотел увидеть живым в новых сериях "Игры престолов".
Автор отметил, что в своих книгах (а сюжет сериала порой отходил от книжного повествования) он воскресил Кейтилин Старк — в его истории леди Винтерфелла возвращается в образе Бессердечной леди — женщины, жаждущей мести и кровопролития. Сам Мартин подчеркивает, что эта роль несет огромную ценность для всей саги и хотел бы увидеть воскрешение и в телевизионной версии.
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