Мартин сказал, кого бы воскресил в «Игре престолов»

Американский писатель Джордж Мартин , получивший мировую известность благодаря экранизации серии его книг "Песнь льда и пламени" рассказал, кого из погибших героев он бы хотел увидеть живым в новых сериях "Игры престолов".

Автор отметил, что в своих книгах (а сюжет сериала порой отходил от книжного повествования) он воскресил Кейтилин Старк — в его истории леди Винтерфелла возвращается в образе Бессердечной леди — женщины, жаждущей мести и кровопролития. Сам Мартин подчеркивает, что эта роль несет огромную ценность для всей саги и хотел бы увидеть воскрешение и в телевизионной версии.