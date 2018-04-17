Сомерхолдер снова снимется в сериале про вампиров

Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер соскучился по свежей кровушке и подписался на главную роль в сериале «Вампирские войны / V-Wars» от студии Netflix

Сомерхолдер сыграет доктора Лютера Суона, чей лучший друг Майкл после таинственной болезни превратился в вампира. Тем временем вирус поражает общество, сея хаос и насилие. И пока Лютер ищет лекарство для спасения друга, Майкл стремится стать лидером вурдалаков и поработить человечество.