Сомерхолдер снова снимется в сериале про вампиров 

Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер соскучился по свежей кровушке и подписался на главную роль в сериале «Вампирские войны / V-Wars» от студии Netflix.
Сомерхолдер сыграет доктора Лютера Суона, чей лучший друг Майкл после таинственной болезни превратился в вампира. Тем временем вирус поражает общество, сея хаос и насилие. И пока Лютер ищет лекарство для спасения друга, Майкл стремится стать лидером вурдалаков и поработить человечество.
10-серийное шоу будет основано на одноименном комиксе Джонатана Мэйберри. Режиссер Брэд Тернер, на чьем счету уже несколько проектов о кровопийцах — «Укушенная», «Древние» и «Дневники вампира», снимет сериал на любимую тему.