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«Первый канал» запускает шоу для пенсионеров
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«Первый канал» запускает шоу для пенсионеров 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Instagram
«Первый канал» планирует сделать шоу «Голос60» для людей старшего возраста.
В микроблоге проекта было объявлено о кастинге седьмого сезона обычного «Первого канала» и запуске нового шоу для пенсионеров.
«Сцене любые возрасты покорны. И осуществить мечту никогда не поздно! Открываем новый проект «Голос60» для участников 60+»
Состав жюри и имя ведущего пока не раскрываются.
Зрители по-разному отреагировали на идею Первого канала. Кто-то заметил, что после 60 жизнь не заканчивается, и новое шоу даст шанс пожилым людям продемонстрировать свой талант. Другие же были настроены скептически, посчитав, что нынешние пенсионеры нуждаются в известности в последнюю очередь.
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