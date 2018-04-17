«Первый канал» запускает шоу для пенсионеров

«Первый канал» планирует сделать шоу «Голос60» для людей старшего возраста.

В микроблоге проекта было объявлено о кастинге седьмого сезона обычного «Первого канала» и запуске нового шоу для пенсионеров.

«Сцене любые возрасты покорны. И осуществить мечту никогда не поздно! Открываем новый проект «Голос60» для участников 60+»

Состав жюри и имя ведущего пока не раскрываются.

Зрители по-разному отреагировали на идею Первого канала. Кто-то заметил, что после 60 жизнь не заканчивается, и новое шоу даст шанс пожилым людям продемонстрировать свой талант. Другие же были настроены скептически, посчитав, что нынешние пенсионеры нуждаются в известности в последнюю очередь.