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Голые с микрофоном: ведущие BBC разделись в эфире
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Голые с микрофоном: ведущие BBC разделись в эфире 

Рамблер 6 часов назад
Фото: pixabay.com
Ведущие BBC Radio Sheffield, Кэт Харборн и Дженни Эйлс, решили провести свой радиоэфир обнаженными.
Выпуск был посвящен восприятию тела и половой идентичности. По словам девушек, таким образом они хотели понять, как их нагота повлияет на дискуссию. Дженни объяснила, что смелая идея принадлежит Кэт.
«Когда Кэт придумала эту идею, я заставила ее это сделать. Я подумала, что это гениально и смело — побыть нагишом в эфире»
Кэт призналась, что тема оказалась очень личной для нее и благодаря эксперименту, они смогли лучше пообщаться со слушателями.
Множество девушек, звонивших в эфир, рассказали о своих переживаниях из-за тела. Ведущие эмоционально обсудили комплексы из-за внешности, неуверенность в себе и различные диеты.
Дженни и Кэт, как и их собеседницы, остались довольны своим экспериментом.
«Это очень необычно и дискомфортно, но так мы все равны», — шутили девушки.
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