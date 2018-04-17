Голые с микрофоном: ведущие BBC разделись в эфире

Ведущие BBC Radio Sheffield, Кэт Харборн и Дженни Эйлс, решили провести свой радиоэфир обнаженными.

Выпуск был посвящен восприятию тела и половой идентичности. По словам девушек, таким образом они хотели понять, как их нагота повлияет на дискуссию. Дженни объяснила, что смелая идея принадлежит Кэт.

«Когда Кэт придумала эту идею, я заставила ее это сделать. Я подумала, что это гениально и смело — побыть нагишом в эфире»

Кэт призналась, что тема оказалась очень личной для нее и благодаря эксперименту, они смогли лучше пообщаться со слушателями.

Множество девушек, звонивших в эфир, рассказали о своих переживаниях из-за тела. Ведущие эмоционально обсудили комплексы из-за внешности, неуверенность в себе и различные диеты.

Дженни и Кэт, как и их собеседницы, остались довольны своим экспериментом.