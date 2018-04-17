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Реклама, которую хочется досмотреть до конца
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Реклама, которую хочется досмотреть до конца 

Рамблер 10 часов назад
Фото: «Ночь пожирателей рекламы»
Тот случай, когда реклама может быть интересной. «Ночь пожирателей рекламы» — это не кинофестиваль, не конкурс, не миф, это — история. Уникальное рекламное шоу, шестичасовой ночной показ роликов из коллекции Жана Мари Бурсико, ежегодно проходит в нескольких десятках стран. Вот уже 25 лет, как шедевры «Синематеки» доступны профессионалам рекламной индустрии и всем живо интересующимся в России.
В этом году «Ночь» пройдет 28 апреля в киноцентре "Октябрь". В рамках ежегодной церемонии голосования AdAwards, звёздному жюри предстоит выбрать лучший рекламный ролик за все годы существования проекта.
В первые годы в нашей стране событие посещали профессионалы, а просто просвещенная публика относилась к рекламе осторожно.
Но креативная реклама, а именно такую и коллекционирует Жан Мари Бурсико, оказалась способна изменить восприятие зрителей.
Ролики из коллекции — это короткометражные видеофильмы, которые можно смотреть как произведения искусства, наслаждаясь неожиданными решениями, красотой идей и оригинальностью их воплощения.
«Ночь пожирателей рекламы»
Содержание новой программы до последнего момента Жан Мари Бурсико держит в секрете, но без юмора и эротики точно не обойдется.
Российская реклама представлена работами, в числе которых демонстрируются ролики, уже снискавшие любовь зрителей.
Сегодня показы "Ночи" охватывают более 40 городов страны и это еще не все интересные факты.
  • В России «Ночь пожирателей рекламы» показывается в том варианте, в каком задумал и смонтировал ее создатель, без цензуры и перемонтажа. А вот для мусульманских стран программа корректируется согласно национальным и религиозным традициям.
  • Свой 20 день рождения «Ночь пожирателей рекламы» праздновала целых три дня в кинотеатре Le Grand Rex, при поддержке республиканской гвардии и мэрии Парижа.
  • Для хранения «Синематеки» правительство Швейцарии выделило старинный замок.
  • Продолжительность самого короткого рекламного ролика из хранящихся в «Синематеке» составляет всего 2 секунды.
  • «Ночь пожирателей рекламы» занесена в книгу рекордов Гиннеса, как самое продолжительное шоу, связанное с показом рекламных роликов.
  • Свой 20 день рождения «Ночь пожирателей рекламы» праздновала целых три дня в кинотеатре Le Grand Rex, при поддержке республиканской гвардии и мэрии Парижа.
История продолжается.
28 апреля 2018 года,
Киноцентр «ОКТЯБРЬ»,
Ул. Новый Арбат, 24,
начало в 23.00 (съезд гостей в 22.00)
Подробности на официальном сайте мероприятия.
Приобрести билеты можно по ссылке.
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