Что стало с экс-участниками «Дома-2» 

Судьбы самых заметных участников бесконечного шоу — в нашей галерее.
1/13 Виктория "Тори" Карасева. Вспыльчивая брюнетка приехала к Андрею Чуеву, но запомнилась бурным романом с рэпером Расселом. За периметр ушла с Вячеславом Дворецковым. В 2009 году попала в больницу, повредив пищевод из-за некачественной пиццы. Перенесла 3 операции. После поправки занимается дизайном интерьеров, музыкой, рекламой.
Фото:
@torikaraseva
2/13 Ольга "Солнце". Прямолинейная и независимая, участница запомнилась романами с Сашей Нелидовым и Маем Абрикосовым. Выиграла в шоу машину и квартиру, а также титул королевы проекта. Ольга много путешествует, выступает в ночных клубах как диджей, занимается музыкой и бизнесом, но подробности не разглашает. Не замужем.
Фото:
@solntcezvezda
3/13 Май Абрикосов (Роман Тертишный). Романтичный оригинал запомнился романами с Ольгой "Солнце" и Аленой Водонаевой. Одно время передачу на канале ТВ-3 и снялся в сериале "Победный ветер, ясный день". Затем надолго исчез. Сейчас живет в деревне Коротяк, открыл для себя религию, занимается фрилансом и резко критикует "Дом-2".
Фото:
@tertishnyi_official
4/13 Анастасия Дашко. Эмоциональная блондинка запомнилась романом с Сэмом Селезневым, вместе с которым покинула проект. За периметром пара быстро распалась. Занялась бизнесом, в итоге получила 3 года за мошенничество. Благодаря апелляции срок был сокращен до 2 лет. После освобождения вышла замуж за чемпиона мира по кикбоксингу Константина Кулешова, воспитывает сына Клима.
Фото:
@alena.shevyakova
5/13 Сэм Селезнев. Сейчас живет в родном Краснодаре, владеет салоном красоты. Одно время подрабатывал ведущим спортивных новостей на местном телеканале. Сейчас выступает в клубах как диджей и сотрудничает как ведущий с театром «Каскадеры».
Фото:
Сэм Селезнёв/Вконтакте
6/13 Роман Третьяков. Обаятельный парень строил любовь Ольгой Бузовой, но покинул проект раньше нее, встретив за периметром другую женщину. Сейчас Роман снова в разводе, есть сын. Ведет свадьбы и корпоративы, участвовал в шоу ТНТ "Открытый микрофон" в качестве stand-up-комика.
Фото:
@tretyakov_r
7/13 Рима Пенджиева. Несмотря на то, что не смогла построить стабильных отношений ни с кем на проекте, запомнилась зрителям своим боевым характером. Сейчас работает plus-size моделью и ведет личный канал на Youtube, где рассказывает о своих путешествиях.
Фото:
Рима Пенджиева/Вконтакте
8/13 Наталья Варвина. Миниатюрная блондинка пыталась построить отношения с Меньщиковым, Андреем Тишко и Андреем Черкасовым, но счастье нашла с генеральным продюсером проекта Алексеем Михайловским, который ради нее развелся с женой. Девушка долгое время была концертным директором шоу. Занимается путешествиями, танцами и воспитанием лабрадора.
Фото:
@varvina
9/13 Нелли Ермолаева была известна своими романами с Владом Кадони и Никитой Кузнецовым, за которого и вышла замуж. Однако за периметром молодожены расстались. Новым мужем Ермолаевой стал владелец московской сети ресторанов Кирилл Андреев. Нелли работала телеведущей, выпускала собственную линию одежды, а сейчас ведет блог о путешествиях.
Фото:
@ermolaevanelly
10/13 Рустам Солнцев - главный скандалист, провокатор и интриган шоу. После проекта открыл салон красоты, ведет развлекательные мероприятия и регулярно участвует в различных телепроектах. Сделал несколько пластических операций. Разведен, но ищет суррогатную мать для своих детей. Также ведет свой ютуб-канал. Недавно потерял брата.
Фото:
@solncevrustam
11/13 Влад Кадони - главный маг шоу. Участвовал в "Битве экстрасенсов", где занял 3 место. Самый яркий роман на проекте был с Инной Воловичевой. Покинул шоу, чтобы вернуться в него уже ведущим. Ходили слухи о близких отношениях с Валерией Гай Германикой. Сейчас живет с Анной Девицкой. Осенью 2016 года открыл бутик элитной парфюмерии, а в начале 2017-го – салон красоты.
Фото:
@domkadoni
12/13 Степан Меньщиков – один из первых участников проекта. Запомнился романами с главными красавицами "Дома-2", Водонаевой и Боней. Сейчас счастливо женат, у него двое детей. С 2011 по 2012 год в роли кролика Степаши вместе с Солнцевым вел сатирическую телепередачу «Ху из Ху». Сейчас выступает на корпоративах и работает в агентстве «Мы счастливы».
Фото:
@stepanmen
13/13 Глеб "Клубничка" Жемчугов — еще один скандалист проекта. Запомнился драками с участниками и романом с Надеждой Ермаковой. Вернулся на проект с женой и ребенком, после чего семья распалась. Из-за взрывного характера Глеба на корпоративах не жалуют. Сейчас он работает в караоке-баре «MW». В июне 2017 года снялся в скандальном клипе рэпера Зануды.
Фото:
@gleb_zhemchugov
История телепроекта "Дом-2" началась в далеком 2004 году. И хотя изначальной целью шоу заявлялся поиск любви ("Построй свою любовь!"), большинство участников находили популярность. Для кого-то она оказалась мимолетной, а кто-то и сейчас ведет активную светскую жизнь.
За 14 лет своего не всегда спокойного существования проект стал стартовой площадкой для тех, кто не хотел выживать на островах подобно участникам "Последнего героя" или не прошел кастинг "Фабрики звезд", но заявить о себе все-таки хотел.
И шоу дало такую возможность, подарив каждому из них свои пять минут славы. Одни участники сумели воспользоваться этим, и шагнув "за периметр", продолжили карьеру на телевидении или в шоу-бизнесе (Виктория Боня, Ольга Бузова, Алена Водонаева), другие вернулись к своей обычной жизни, третьи стыдятся своего участия в шоу. К сожалению, судьба некоторых героев "Дома-2" сложилась трагически.
Судьбы самых заметных участников бесконечного шоу — в нашей галерее.