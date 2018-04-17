Что стало с экс-участниками «Дома-2» 

1/13 Виктория "Тори" Карасева. Вспыльчивая брюнетка приехала к Андрею Чуеву, но запомнилась бурным романом с рэпером Расселом. За периметр ушла с Вячеславом Дворецковым. В 2009 году попала в больницу, повредив пищевод из-за некачественной пиццы. Перенесла 3 операции. После поправки занимается дизайном интерьеров, музыкой, рекламой. Фото: @torikaraseva

2/13 Ольга "Солнце". Прямолинейная и независимая, участница запомнилась романами с Сашей Нелидовым и Маем Абрикосовым. Выиграла в шоу машину и квартиру, а также титул королевы проекта. Ольга много путешествует, выступает в ночных клубах как диджей, занимается музыкой и бизнесом, но подробности не разглашает. Не замужем. Фото: @solntcezvezda

3/13 Май Абрикосов (Роман Тертишный). Романтичный оригинал запомнился романами с Ольгой "Солнце" и Аленой Водонаевой. Одно время передачу на канале ТВ-3 и снялся в сериале "Победный ветер, ясный день". Затем надолго исчез. Сейчас живет в деревне Коротяк, открыл для себя религию, занимается фрилансом и резко критикует "Дом-2". Фото: @tertishnyi_official

4/13 Анастасия Дашко. Эмоциональная блондинка запомнилась романом с Сэмом Селезневым, вместе с которым покинула проект. За периметром пара быстро распалась. Занялась бизнесом, в итоге получила 3 года за мошенничество. Благодаря апелляции срок был сокращен до 2 лет. После освобождения вышла замуж за чемпиона мира по кикбоксингу Константина Кулешова, воспитывает сына Клима. Фото: @alena.shevyakova

5/13 Сэм Селезнев. Сейчас живет в родном Краснодаре, владеет салоном красоты. Одно время подрабатывал ведущим спортивных новостей на местном телеканале. Сейчас выступает в клубах как диджей и сотрудничает как ведущий с театром «Каскадеры». Фото: Сэм Селезнёв/Вконтакте

6/13 Роман Третьяков. Обаятельный парень строил любовь Ольгой Бузовой, но покинул проект раньше нее, встретив за периметром другую женщину. Сейчас Роман снова в разводе, есть сын. Ведет свадьбы и корпоративы, участвовал в шоу ТНТ "Открытый микрофон" в качестве stand-up-комика. Фото: @tretyakov_r

7/13 Рима Пенджиева. Несмотря на то, что не смогла построить стабильных отношений ни с кем на проекте, запомнилась зрителям своим боевым характером. Сейчас работает plus-size моделью и ведет личный канал на Youtube, где рассказывает о своих путешествиях. Фото: Рима Пенджиева/Вконтакте

8/13 Наталья Варвина. Миниатюрная блондинка пыталась построить отношения с Меньщиковым, Андреем Тишко и Андреем Черкасовым, но счастье нашла с генеральным продюсером проекта Алексеем Михайловским, который ради нее развелся с женой. Девушка долгое время была концертным директором шоу. Занимается путешествиями, танцами и воспитанием лабрадора. Фото: @varvina

9/13 Нелли Ермолаева была известна своими романами с Владом Кадони и Никитой Кузнецовым, за которого и вышла замуж. Однако за периметром молодожены расстались. Новым мужем Ермолаевой стал владелец московской сети ресторанов Кирилл Андреев. Нелли работала телеведущей, выпускала собственную линию одежды, а сейчас ведет блог о путешествиях. Фото: @ermolaevanelly

10/13 Рустам Солнцев - главный скандалист, провокатор и интриган шоу. После проекта открыл салон красоты, ведет развлекательные мероприятия и регулярно участвует в различных телепроектах. Сделал несколько пластических операций. Разведен, но ищет суррогатную мать для своих детей. Также ведет свой ютуб-канал. Недавно потерял брата. Фото: @solncevrustam

11/13 Влад Кадони - главный маг шоу. Участвовал в "Битве экстрасенсов", где занял 3 место. Самый яркий роман на проекте был с Инной Воловичевой. Покинул шоу, чтобы вернуться в него уже ведущим. Ходили слухи о близких отношениях с Валерией Гай Германикой. Сейчас живет с Анной Девицкой. Осенью 2016 года открыл бутик элитной парфюмерии, а в начале 2017-го – салон красоты. Фото: @domkadoni

12/13 Степан Меньщиков – один из первых участников проекта. Запомнился романами с главными красавицами "Дома-2", Водонаевой и Боней. Сейчас счастливо женат, у него двое детей. С 2011 по 2012 год в роли кролика Степаши вместе с Солнцевым вел сатирическую телепередачу «Ху из Ху». Сейчас выступает на корпоративах и работает в агентстве «Мы счастливы». Фото: @stepanmen