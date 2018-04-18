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Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
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Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир 

Рамблер 14 часов назад
В 2002 году в эфир вышел первый выпуск программы "Окна", ведущим которой стал Дмитрий Нагиев. Ток-шоу буквально взорвало эфир и побило все мыслимые и немыслимые рейтинги.
Таких скандалов, драк и "разбора полетов" не было до этого, кажется ни в одной передаче до этого. "Окна" стали невероятно популярны, споры вокруг правдивости сюжетов вели и стар и млад…
Посудачить на эту тему и понаблюдать за чужими ссорами и скандалами станет возможным вновь. "Окна" возвращаются!
Популярная некогда передача вновь стартует уже в пятницу, 20 апреля, на телеканале ТНТ4.
Директор телеканала Гавриил Гордеев считает, что "Окна" идеально вписываются в концепцию канала и обязательно найдут себе новых поклонников.
Из отснятых 732 выпусков передачи зрителям ТНТ4 покажут только самые лихо закрученные сюжеты.
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