Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир

В 2002 году в эфир вышел первый выпуск программы "Окна", ведущим которой стал Дмитрий Нагиев . Ток-шоу буквально взорвало эфир и побило все мыслимые и немыслимые рейтинги.

Таких скандалов, драк и "разбора полетов" не было до этого, кажется ни в одной передаче до этого. "Окна" стали невероятно популярны, споры вокруг правдивости сюжетов вели и стар и млад…

Посудачить на эту тему и понаблюдать за чужими ссорами и скандалами станет возможным вновь. "Окна" возвращаются!

Популярная некогда передача вновь стартует уже в пятницу, 20 апреля, на телеканале ТНТ4.

Директор телеканала Гавриил Гордеев считает, что "Окна" идеально вписываются в концепцию канала и обязательно найдут себе новых поклонников.

Из отснятых 732 выпусков передачи зрителям ТНТ4 покажут только самые лихо закрученные сюжеты.