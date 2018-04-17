Самые странные факты об Иване Урганте 

В нашей галерее — малоизвестные факты об известном ведущем.
1/7 Когда-то Ургант работал официантом, барменом, а затем ведущим в стиптиз-клубе под псевдонимом Жан-Мишель.
Фото:
@urgantcom
2/7 ОТ рождения Иван Ургант был левшой, но его переучили, и теперь он правша.
Фото:
@urgantcom
3/7 Александра Домогарова возмутила шутка в его адрес, актер назвал ее пошлой. В 2015 году Ургант показал в эфире книгу "50 оттенков серого", он сообщил, что это подарок Домогарова и добавил, что книга популярна у мазохистов.
Фото:
@urgantcom
4/7 Ивану Урганту не нравится, когда его называют шоуменом, потому что Бэтмен и другие -мены гораздо круче. И звание артиста тоже считает не очень уместным. Себя Ургант позиционирует только как ведущего.
Фото:
@urgantcom
5/7 Ургант очень любит мультики, потому что они искренние и рассказывают о самом главном в жизни — любви, дружбе, верности.
Фото:
@urgantcom
6/7 Ведущий умеет играть на гитаре, электрогитаре, балалайке, клавишных, ударных, домре, ксилофоне. Он всегда любил музыку, а сейчас может себе позволить купить любой интересный инструмент.
Фото:
@urgantcom
7/7 В 2004 году Ургант пришел на слепое прослушивание в шоу голос, но никто из наставников к нему не повернулся. Зрители также не видели знаменитого участника.
Фото:
@urgantcom
Ведущего Ивана Урганта знает вся страна. Его передача вот уже три года выходит на Первом канале уже несколько лет и не теряет своей популярности. В нашей галерее — малоизвестные факты об известном ведущем. Листайте!