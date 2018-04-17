Самые странные факты об Иване Урганте 

1/7 Когда-то Ургант работал официантом, барменом, а затем ведущим в стиптиз-клубе под псевдонимом Жан-Мишель. Фото: @urgantcom

2/7 ОТ рождения Иван Ургант был левшой, но его переучили, и теперь он правша. Фото: @urgantcom

3/7 Александра Домогарова возмутила шутка в его адрес, актер назвал ее пошлой. В 2015 году Ургант показал в эфире книгу "50 оттенков серого", он сообщил, что это подарок Домогарова и добавил, что книга популярна у мазохистов. Фото: @urgantcom

4/7 Ивану Урганту не нравится, когда его называют шоуменом, потому что Бэтмен и другие -мены гораздо круче. И звание артиста тоже считает не очень уместным. Себя Ургант позиционирует только как ведущего. Фото: @urgantcom

5/7 Ургант очень любит мультики, потому что они искренние и рассказывают о самом главном в жизни — любви, дружбе, верности. Фото: @urgantcom

6/7 Ведущий умеет играть на гитаре, электрогитаре, балалайке, клавишных, ударных, домре, ксилофоне. Он всегда любил музыку, а сейчас может себе позволить купить любой интересный инструмент. Фото: @urgantcom