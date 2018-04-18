Как сейчас живут актеры сериала «Клон»

Реальная жизнь звезд популярного телесериала «Клон» отчасти похожа на увлекательное шоу с неожиданными поворотами и семейными драмами. К примеру, исполнителям главных ролей Джованне Антонелли и Мурило Бенисио не удалось красиво завершить свой роман и остаться друзьями.

Джованна Антонелли

Главная героиня «Клона», сыгравшая в сериале красотку Жади, не устояла перед своим экранным партнером Мурило Бенисио. На съемочной площадке проекта у актеров начался роман. В 2005 году у них родился сын Пьетро, а вскоре после рождения общего ребенка они объявили о расставании. Вскоре Джованна Антонелли вышла замуж за американского бизнесмена итальянского происхождения Роберто Локашио.

@gioanto

После свадьбы актриса собиралась переехать к супругу в США, вот только Мурило Бенисио не дал разрешения на переезд сына. В итоге затянувшиеся судебные разбирательства Бенисио и Антонелли закончились разводом актрисы с Роберто Локашио. Сейчас Джованна живет в гражданском браке с режиссером Леонарду Ногейра. В 2010 году у них родились дочери Антония и София.

Джованни Антонелли продолжает сниматься в сериалах, недавно она занялась дизайном модных аксессуаров, отрезала свои длинные локоны и стала блондинкой.

Мурило Бенисио и Дебора Фалабелла

У Мурило Бенисио помимо сына Пьетро от Джованни Антонелли есть старший, 21-летний сын Антони от бразильской актрисы Алессандры Негрини. Вот уже несколько лет актер живет в гражданском браке с коллегой Деборой Фалабеллой, которая в сериале «Клон» сыграла его дочь.

@deborafalabellafc

Бенисио продолжает сниматься в бразильских фильмах и телесериалах, однако успех «Клона» ему так и не удалось повторить.

Вера Фишер

Сыгравшая в сериале соблазнительную блондинку Иветти Вера Фишер и на седьмом десятке продолжает носить откровенные эффектные наряды, ярко краситься и регулярно появляться на публике. Правда, в сериалах она не снималась уже более пяти лет.

@verafischeroficial

Вера дважды разведена, одним из бывших супругов актрисы стал коллега по сериалу «Клон» Перри Саллес. У Фишер есть двое детей от разных браков — сын Габриэль и дочь Рафаэла.

Далтон Виг

Сыгравший в сериале супруга Жади Саида Далтон Виг совсем не похож на своего персонажа. В жизни актер гораздо более улыбчивый и добродушный.

@daltonvighreal

Его первой женой стала актриса Барбара Пас, в 2010 году он женился на Камиле Ксеркес, которая родила ему близнецов Давида и Артура. В последнее время Виг в основном посвящает себя семье и продолжает сниматься в бразильских телесериалах.

Летисия Сабателла

Пожалуй, самой творческой звездой сериала «Клон» оказалась Летисия Сабателла, сыгравшая мусульманку Латиффу. Актриса снимается не только в сериалах, но и в фильмах независимых режиссеров, играет в театре и поет.

@leticia_sabatella

Летисия дважды была замужем за актером Анжело Антонио, с которым развелась из-за его измены. Сейчас она счастлива в браке с актером Фернанду Алвисом Пинту. От первого брака у Сабателлы есть 24-летняя дочь Клара. Девочка появилась на свет раньше времени, после тяжелых родов актриса больше не смогла иметь детей.

Даниела Эскобар

Даниэла Эскобар сыграла в «Клоне» стервозную Маизу. В жизни актриса совсем не такая — как утверждают коллеги и друзья Даниэлы, она очень милая, скромная и отзывчивая.

@danielaescobar

В 1995 году Эскобар вышла замуж за режиссера сериала «Клон» Жайме Монжардима, от которого родила сына Андрэ. Супруги развелись после съемок проекта, а Даниэла перестала сниматься в кино и телесериалах. Сейчас она, судя по ее Instagram, в основном путешествует, ведет собственный блог и живет в свое удовольствие.