«Игра престолов» снова отличилась

Британская Академия Кино— и Телеискусства вручит особую премию знаменитому сериалу "Игра престолов" за "революционность и разрушение границ". Награду от имени создателей сериала получат Ханна Мюррей, исполнившая роль Лилли, и Джон Брэдли , сыгравший Сэмюэла Тарли.

По словам организаторов премии, эта награда — признание того, насколько "Игра престолов" изменила представление профессионалов о сериалах в жанре фэнтези.

Глава телевизионного комитета BAFTA Кришненду Маджумдар отметил "захватывающие дыхание съемки, потрясающие костюмы и грим, великолепные декорации и бутафорию".

Телевизионная премия BAFTA присуждается создателям сериалов, находящимся по ту стороны камеры, а именно, сценаристам, художникам по костюмам, звукорежиссерам, художникам-постановщикам и монтажерам.

В этом году церемония состоится 22 апреля в Лондоне.