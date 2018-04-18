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«Игра престолов» снова отличилась
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«Игра престолов» снова отличилась 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"
Британская Академия Кино— и Телеискусства вручит особую премию знаменитому сериалу "Игра престолов" за "революционность и разрушение границ". Награду от имени создателей сериала получат Ханна Мюррей, исполнившая роль Лилли, и Джон Брэдли, сыгравший Сэмюэла Тарли.
По словам организаторов премии, эта награда — признание того, насколько "Игра престолов" изменила представление профессионалов о сериалах в жанре фэнтези.
Глава телевизионного комитета BAFTA Кришненду Маджумдар отметил "захватывающие дыхание съемки, потрясающие костюмы и грим, великолепные декорации и бутафорию".
Телевизионная премия BAFTA присуждается создателям сериалов, находящимся по ту стороны камеры, а именно, сценаристам, художникам по костюмам, звукорежиссерам, художникам-постановщикам и монтажерам.
В этом году церемония состоится 22 апреля в Лондоне.
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