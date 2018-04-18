Фото Вилковой со съемок напугало поклонников

Известная актриса Екатерина Вилкова поразила своих подписчиков новым снимком в Instagram. На фото — портрет Вилковой, а во лбу у актрисы торчит сюрикэн, японское метательное оружие, судя по виду. Екатерина прокомментировала снимок в привычной для нее шутливой манере:

"Когда на улице весна-в голову лезут всякие глупости…", — подписала актриса.

Публикация от Ekaterina Vilkova (@oldkavilochka) 16 Апр 2018 в 1:27 PDT

Подписчики Вилковой были шокированы снимком, потому что обычно звезда выкладывает серьезные фотографии или веселые истории. Кроме того, Екатерина заинтриговала поклонников сериала "Отель "Элеон"", обративших внимание на блузку актрисы, в которой она обычно появлялась в кадре. Фанаты тут же стали предполагать, что сериал ждет продолжение, и гадать, для какой сцены понадобился сюрикэн.

«Катя, не надо нас так пугать!»

"Я сначала испугалась! Очень даже! выглядит реалистично!",

"Выглядит жутко, Катя, вам самой не страшно смотреть?",

"Ура! Отель Элеон (Гранд Лион). Мне кажется все узнали Софию Яновну по одежде",

"Серьезно? Я надеюсь там на съемках это все чьи-то фантазии",

"Это же блузка Софии Яновны. Отель Элеоооооооон. так, если все таки идут съемки, то что же такое ужасное там происходит?!