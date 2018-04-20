В Сети обнаружен портрет Свинки Пеппы в анфас

Свинка Пеппа — популярный персонаж одноименного детского мультфильма. Многие из зрителей, по большей части взрослая половина, задавались очевидным вопросом: а как выглядит главная героиня в анфас?

И действительно, во всех сериях мультипликационного фильма Свинка Пеппа нарисована в профиль. Почему? Изображений свинки в анфас просто не существует, но кое-кто решил исправить досадную оплошность.

hayuf HAHAHHAHAHAHA pic.twitter.com/W3LoSq20m2— ｓｏｄａ はんち (@KwonHanchi) 5 апреля 2018 г. Пользователи Сети сами нарисовали детского персонажа. Какой была бы Свинка Пеппа, если бы зрители могли имели возможность увидеть ее под другим углом? А вот такой: