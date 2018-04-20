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В Сети обнаружен портрет Свинки Пеппы в анфас
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В Сети обнаружен портрет Свинки Пеппы в анфас 

Рамблер 17 часов назад
Фото: кадр из мультфильма "Свинка Пеппа"
Свинка Пеппа — популярный персонаж одноименного детского мультфильма. Многие из зрителей, по большей части взрослая половина, задавались очевидным вопросом: а как выглядит главная героиня в анфас?
И действительно, во всех сериях мультипликационного фильма Свинка Пеппа нарисована в профиль. Почему? Изображений свинки в анфас просто не существует, но кое-кто решил исправить досадную оплошность.
Пользователи Сети сами нарисовали детского персонажа. Какой была бы Свинка Пеппа, если бы зрители могли имели возможность увидеть ее под другим углом? А вот такой:
Да, пожалуй, лучше Свинку Пеппу наблюдать все-таки под привычным ракурсом.
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