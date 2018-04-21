«За стеклом»: как сейчас живут герои реалити-шоу 

В 2001 году на нашем телевидение появилось первое реалити-шоу в новейшей истории страны — "За стеклом".
Правила проекта были до странности простые: юноши и девушки жили в замкнутом пространстве, без связи с внешним миром, а вся страна ежедневно наблюдала за их переживаниями и конфликтами в прямом эфире. Зрители же и определяли, кто из участников уйдет, и победителей шоу — согласно условиям проекта, это должны были быть парень и девушка. Разумеется, сначала участники стеснялись камер в самых неожиданных местах, но очень скоро привыкли и стали вести себя естественно.
По нынешним временам, шоу было вполне невинным, хотя без секса в прямом эфире не обошлось. Но "За стеклом" было еще до "Дома-2", "Голода", "Большого брата", поэтому взорвало общественность не хуже, чем безнадежное противостояние Поклонской и "Матильды".
Одни рассуждали о тотальном падении нравов и развращении молодежи, другие с интересом наблюдали за чужой жизнью в общем-то обычных людей. На самом деле, "За стеклом" просто стало первой ласточкой эры реальных шоу на телевидении, задало стандарты конфликтных ситуаций и типажи героев, которые потом в той или иной степени использовались всеми проектами такого рода.
Разумеется, "застекольщики", как их прозвали в народе, по выходу из добровольного заключения, на короткое время стали популярнее некоторых звезд шоу-бизнеса. Но у такой известности очень короткий срок, новые реалити-герои скоро заменили прежних любимцев публики. В нашей галерее — рассказ о том, как сложилась судьба героев шоу после яркой, но недолговечной славы.