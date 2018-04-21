«За стеклом»: как сейчас живут герои реалити-шоу

Александр Колтовой — единственный участник, который покинул шоу по собственному желанию, хотя был фаворитом. И единственный, чья карьера на телевидении продолжилась. Вел передачу "Сеть", был старшим редактором "Галилео", шеф-редактором шоу "На пределе" и ведущим "Технологии спорта. Секреты рекордов". Сейчас — ведущий программы ДНК на НТВ.

6/6 Александр Колтовой — единственный участник, который покинул шоу по собственному желанию, хотя был фаворитом. И единственный, чья карьера на телевидении продолжилась. Вел передачу "Сеть", был старшим редактором "Галилео", шеф-редактором шоу "На пределе" и ведущим "Технологии спорта. Секреты рекордов". Сейчас — ведущий программы ДНК на НТВ.

Ольга Орлова, в отличие от Марго, Жанны и Макса, до сих вспоминает о шоу с симпатией. Сейчас живет в родном Ростове-на-Дону и занимается преподаванием йоги.

5/6 Ольга Орлова, в отличие от Марго, Жанны и Макса, до сих вспоминает о шоу с симпатией. Сейчас живет в родном Ростове-на-Дону и занимается преподаванием йоги.

Максим Касымов. После проекта написал сценарий фильма, основанного на "застекольном" опыте. Много гастролировал со своей группой The Amatol (в 2007 они выступили на разогреве у The Prodigy), но покорить музыкальный Олимп не смог. Сейчас владеет студией дизайна Max Kasymov Interior/Design, являясь признанным мастером в этой сфере.

4/6 Максим Касымов. После проекта написал сценарий фильма, основанного на "застекольном" опыте. Много гастролировал со своей группой The Amatol (в 2007 они выступили на разогреве у The Prodigy), но покорить музыкальный Олимп не смог. Сейчас владеет студией дизайна Max Kasymov Interior/Design, являясь признанным мастером в этой сфере.

Маргарита Семенякина (сейчас Волкова) — "плохая девочка" проекта. После проекта вышла замуж за Макса, другого "застекольщика". Снималась в откровенных фотосессиях, стала "Вице-мисс Playboy" и "Мисс Playmate". Родила сына Марата, но брак распался через 5 лет. Сейчас Марго стала религиозной, открыла детскую студию народных танцев. Замужем, родила дочь Варвару.

3/6 Маргарита Семенякина (сейчас Волкова) — "плохая девочка" проекта. После проекта вышла замуж за Макса, другого "застекольщика". Снималась в откровенных фотосессиях, стала "Вице-мисс Playboy" и "Мисс Playmate". Родила сына Марата, но брак распался через 5 лет. Сейчас Марго стала религиозной, открыла детскую студию народных танцев. Замужем, родила дочь Варвару.

Денис Федянин — победитель шоу. Вместе с другой участницей, Ольгой Орловой, написал книгу о жизни "За стеклом". Впрочем, сейчас Денис скрывает свою жизнь от публики, он не женат, и работает в сфере международных отношений.

2/6 Денис Федянин — победитель шоу. Вместе с другой участницей, Ольгой Орловой, написал книгу о жизни "За стеклом". Впрочем, сейчас Денис скрывает свою жизнь от публики, он не женат, и работает в сфере международных отношений.

Жанна Агагишева — победительница шоу. Дочь состоятельных родителей, до проекта была частой гостьей светских вечеринок. На пару с Денисом Федяниным выиграли по 15 тысяч долларов и путевки в Финляндию. Жанна работала на телевидении, а затем открыла сеть частных детских садов. По первому мужу — Рыжова, по второму — Казанская. У нее трое детей.

1/6 Жанна Агагишева — победительница шоу. Дочь состоятельных родителей, до проекта была частой гостьей светских вечеринок. На пару с Денисом Федяниным выиграли по 15 тысяч долларов и путевки в Финляндию. Жанна работала на телевидении, а затем открыла сеть частных детских садов. По первому мужу — Рыжова, по второму — Казанская. У нее трое детей.

В 2001 году на нашем телевидение появилось первое реалити-шоу в новейшей истории страны — "За стеклом".

Правила проекта были до странности простые: юноши и девушки жили в замкнутом пространстве, без связи с внешним миром, а вся страна ежедневно наблюдала за их переживаниями и конфликтами в прямом эфире. Зрители же и определяли, кто из участников уйдет, и победителей шоу — согласно условиям проекта, это должны были быть парень и девушка. Разумеется, сначала участники стеснялись камер в самых неожиданных местах, но очень скоро привыкли и стали вести себя естественно.

По нынешним временам, шоу было вполне невинным, хотя без секса в прямом эфире не обошлось. Но "За стеклом" было еще до "Дома-2", "Голода", "Большого брата", поэтому взорвало общественность не хуже, чем безнадежное противостояние Поклонской и "Матильды".

Одни рассуждали о тотальном падении нравов и развращении молодежи, другие с интересом наблюдали за чужой жизнью в общем-то обычных людей. На самом деле, "За стеклом" просто стало первой ласточкой эры реальных шоу на телевидении, задало стандарты конфликтных ситуаций и типажи героев, которые потом в той или иной степени использовались всеми проектами такого рода.

Разумеется, "застекольщики", как их прозвали в народе, по выходу из добровольного заключения, на короткое время стали популярнее некоторых звезд шоу-бизнеса. Но у такой известности очень короткий срок, новые реалити-герои скоро заменили прежних любимцев публики. В нашей галерее — рассказ о том, как сложилась судьба героев шоу после яркой, но недолговечной славы.