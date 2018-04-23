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«Последний герой»: что стало с участниками
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«Последний герой»: жизнь «островитян» после славы 

Рамблер 8 часов назад
В нашей фотогалерее — судьбы некоторых участников проекта.
1/10  Сергей Одинцов — победитель первого сезона, обаятельный таможенник из Курска. На выигранные деньги купил квартиру, машину и открыл свое кафе. Участвовал в пятом сезоне шоу, но до финала не дошел. Был избран депутатом городского собрания. Двое детей. Курирует ремонт жилых домов, крыш и подъездов города.
Фото:
2/10  Иван Любименко, тогда студент из Волгограда, и основной соперник Одинцова в шоу. Установил рекорд, выиграв 7 конкурсов подряд на получение личного тотема. Сделал карьеру в банковской сфере. Сейчас живет в Москве, работает директором департамента продаж Абсолют-банка.
Фото:
3/10  Инна Гомес — самая красивая участница шоу. Будучи фотомоделью, после проекта переключилась на кино. Последний на сегодня фильм Инны "Правда Саманты Смит" вышел в 2016 году. Она выпустила 2 диска с детскими колыбельными, участвовала в записи детских аудиокниг, занимается благотворительностью и придерживается вегетарианства. Замужем, две дочери.
Фото:
4/10  Сергей Сакин — писатель, автор книги "Больше Бена" (вместе с Павлом Тетерским), экранизированной в 2009 году. От первого брака с Аней Модестовой (участница шоу) есть сын, от второго — дочь. Лечился от наркотической зависимости, снял артхаус «Лешина молитва», жил в скиту. Занимался PR группы "25/17". В декабре 2017 года СМИ сообщили о его исчезновении.
Фото:
5/10  Наталья Тэн (Локтионова), безработная из Самары. После проекта была ведущей рубрики "Ранний чартер" на канале "Доброе утро". Затем получила диплом режиссера научно-популярного кино. Окончила актерские курсы, и вошла в труппу театра-студии "Свое время".
Фото:
6/10  Сергей Терещенко, охранник и бухгалтер, сбросил на острове 25 килограммов. После проекта написал книгу "Жизнь после смерти", где описал свои впечатления об острове. С некоторыми участниками и членами съемочной группы дружит до сих пор. Сейчас основное занятие Сергея — съемки, самая известная роль — в сериале "ЧОП" на ТНТ.
Фото:
7/10  Снежана Князева (Крупчанская), редактор из Казани, сейчас живет в Москве, преподает вокал в эстрадно-джазовом колледже "Консорт". Замужем.
Фото:
8/10  Вероника Норкина, парикмахер из Старого Оскола. Победительница второго сезона. После проекта переехала в Мытищи, где открыла свой салон красоты. Замужем за Игорем Безугловым, также участником проекта. Вместе супруги занялись ресторанным бизнесом.
Фото:
9/10  Ксения Волкова, микробиолог из Минска. На шоу выиграла внедорожник. Дошла почти до финала. После проекта стала ведущей программы "Белорусы в Африке". Вместе с мужем занимается бизнесом и экстремальными путешествиями по всему миру.
Фото:
10/10  Елена Барткова, дистрибьютор косметической фирмы из Мариуполя. После проекта переехала в Москву, на одном из светских мероприятий познакомилась с будущим мужем, иллюзионистом Андреем Сафроновым. Работала администратором в телекомпании "ВИД". Завоевала второе место на Кубке Москвы по бодибилдингу - 2018.
Фото:
"Последний герой" (российский аналог американского шоу "Выживший") можно назвать самым успешным реалити-шоу на нашем телевидении. Первый сезон, ведущим которого стал Сергей Бодров, надолго запомнился телезрителям, несмотря на то, что в эфире шоу продержалось целых 6 сезонов.
В отличие от пассивной и удобной жизни участников "За стеклом", героям этого шоу приходилось выживать на тропических островах в минимально комфортных условиях. Голодная смерть им, конечно, не грозила, но основной рацион они должны были добывать, вспоминая навыки рыбалки, охоты, собирательства и строительства хижин из бамбука и брезента. Однако бытовые неудобства были меньшим из зол.
Теперь участникам, разбившимся на два племени, приходилось самим выбирать, кто из них покинет остров — и так каждые три дня.
На кону — приз в 3 миллиона рублей. В таких условиях альянсы, интриги и конфликты между участниками были неизбежны. Кроме того, были испытания, в результате которых покинуть остров можно было досрочно.
В субботнем эфире зрители видели самые интересные моменты жизни островитян, поэтому многое осталось за кадром. Некоторые участники впоследствии написали книги о своем опыте.
В нашей фотогалерее — судьбы некоторых некоторых участников проекта.
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