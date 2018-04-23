«Последний герой»: что стало с участниками

"Последний герой" (российский аналог американского шоу "Выживший") можно назвать самым успешным реалити-шоу на нашем телевидении. Первый сезон, ведущим которого стал Сергей Бодров, надолго запомнился телезрителям, несмотря на то, что в эфире шоу продержалось целых 6 сезонов.
В отличие от пассивной и удобной жизни участников "За стеклом", героям этого шоу приходилось выживать на тропических островах в минимально комфортных условиях. Голодная смерть им, конечно, не грозила, но основной рацион они должны были добывать, вспоминая навыки рыбалки, охоты, собирательства и строительства хижин из бамбука и брезента. Однако бытовые неудобства были меньшим из зол.
Теперь участникам, разбившимся на два племени, приходилось самим выбирать, кто из них покинет остров — и так каждые три дня.
На кону — приз в 3 миллиона рублей. В таких условиях альянсы, интриги и конфликты между участниками были неизбежны. Кроме того, были испытания, в результате которых покинуть остров можно было досрочно.
В субботнем эфире зрители видели самые интересные моменты жизни островитян, поэтому многое осталось за кадром. Некоторые участники впоследствии написали книги о своем опыте.
В нашей фотогалерее — судьбы некоторых некоторых участников проекта.