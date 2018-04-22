«Последний герой»: жизнь «островитян» после славы 

1/10 Сергей Одинцов — победитель первого сезона, обаятельный таможенник из Курска. На выигранные деньги купил квартиру, машину и открыл свое кафе. Участвовал в пятом сезоне шоу, но до финала не дошел. Был избран депутатом городского собрания. Двое детей. Курирует ремонт жилых домов, крыш и подъездов города. Фото: Сергей Одинцов/Facebook

2/10 Ива Любименко, тогда студент из Волгограда, и основной соперник Одинцова в шоу. Установил рекорд, выиграв 7 конкурсов подряд на получение личного тотема. Сделал карьеру в банковской сфере. Сейчас живет в Москве, работает директором департамента продаж Абсолют-банка. Фото: Иван Любименко/Facebook

3/10 Инна Гомес — самая красивая участница шоу. Будучи фотомоделью, после проекта переключилась на кино. Последний на сегодня фильм Инны "Правда Саманты Смит" вышел в 2016 году. Она выпустила 2 диска с детскими колыбельными, участвовала в записи детских аудиокниг, занимается благотворительностью и придерживается вегетарианства. Замужем, две дочери. Фото: Globallook

4/10 Сергей Сакин — писатель, автор книги "Больше Бена" (вместе с Павлом Тетерским), экранизированной в 2009 году. От первого брака с Аней Модестовой (участница шоу) есть сын, от второго — дочь. Лечился от наркотической зависимости, снял артхаус «Лешина молитва», жил в скиту. Занимался PR группы "25/17". В декабре 2017 года СМИ сообщили о его исчезновении. Фото: Сережа Спайкер/VK

5/10 Наталья Тэн (Локтионова), безработная из Самары. После проекта была ведущей рубрики "Ранний чартер" на канале "Доброе утро". Затем получила диплом режиссера научно-популярного кино. Окончила актерские курсы, и вошла в труппу театра-студии "Свое время". Фото: Наталия Локтионова/VK

6/10 Сергей Терещенко, охранник и бухгалтер, сбросил на острове 25 килограммов. После проекта написал книгу "Жизнь после смерти", где описал свои впечатления об острове. С некоторыми участниками и членами съемочной группы дружит до сих пор. Сейчас основное занятие Сергея — съемки, самая известная роль — в сериале "ЧОП" на ТНТ. Фото: А+ Продакшн

7/10 Снежана Князева (Крупчанская), редактор из Казани, сейчас живет в Москве, преподает вокал в эстрадно-джазовом колледже "Консорт". Замужем. Фото: Снежана Крупчанская/VК

8/10 Вероника Норкина, парикмахер из Старого Оскола. Победительница второго сезона. После проекта переехала в Мытищи, где открыла свой салон красоты. Замужем за Игорем Безугловым, также участником проекта. Вместе супруги занялись ресторанным бизнесом. Фото: Вероника Норкина/Одноклассники

9/10 Ксения Волкова, микробиолог из Минска. На шоу выиграла внедорожник. Дошла почти до финала. После проекта стала ведущей программы "Белорусы в Африке". Вместе с мужем занимается бизнесом и экстремальными путешествиями по всему миру. Фото: Ксения Волкова/Facebook