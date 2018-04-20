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В «Мире дикого запада» появятся эпичные серии
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В «Мире дикого запада» появятся эпичные серии 

Рамблер 12 часов назад
Фото: кадр из сериала "Мир дикого запада"
Исполнительный продюсер научно-фантастического сериала "Мир дикого запада" рассказал, что во втором сезоне зрителей ждет несколько "удлиненных" серий.
По словам продюсера Джонатана Нолана, новые супер-эпизоды будут идти по 70 минут и даже дольше часа.
"Мир дикого запада" — фантастический сериал, который снимает телеканал HBO. Его создатели Джонатан Нолан и Лиза Джой адаптировали одноименный фильм 1973 года, снятый Майклом Крайтоном.
В сериале принимают участие Эван Рэйчел Вуд, Тэнди Ньютон, Джеффри Райт, Джеймс Марсден и многие другие.
В 2017 году "Мир дикого запада" стал абсолютным лидеров по числу номинаций премии "Эмми".
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