В «Мире дикого запада» появятся эпичные серии

Исполнительный продюсер научно-фантастического сериала "Мир дикого запада" рассказал, что во втором сезоне зрителей ждет несколько "удлиненных" серий.

По словам продюсера Джонатана Нолана, новые супер-эпизоды будут идти по 70 минут и даже дольше часа.

"Мир дикого запада" — фантастический сериал, который снимает телеканал HBO. Его создатели Джонатан Нолан и Лиза Джой адаптировали одноименный фильм 1973 года, снятый Майклом Крайтоном

В 2017 году "Мир дикого запада" стал абсолютным лидеров по числу номинаций премии "Эмми".