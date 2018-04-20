В Сети показали, как снимают «Игру престолов»

Исполнительница одной из главных ролей Эмилия Кларк , сыгравшая в культовом сериале Дейнерис Таргариен, показала съемочную площадку восьмого сезона "Игры престолов".

Актриса записала шуточное видео, в котором она пробирается на съемки последнего сезона, приглашает зрителей в Вестерос, показывает свой трейлер, где на стенах повсюду висят фотографии Джейсона Момоа , сыгравшего в первом сезоне ее мужа, и даже ссорится с продюсерами. А в одном из кадров появляется Кит Харингтон в образе знаменитого Джона Сноу

У этого забавного ролика благотворительная цель: он призывает поклонников шоу внести пожертвования в фонд медсестер Королевского колледжа. Одному из благотворителей посчастливится поужинать с Эмилией Кларк и даже побывать на съемках "Игры престолов".