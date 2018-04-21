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Победителем проекта «Голос. Дети» стал Рутгер Гарехт
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Победителем проекта «Голос. Дети» стал Рутгер Гарехт 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Победителем пятого сезона проекта "Голос. Дети" на Первом канале стал 11-летний Рутгер Гарехт из Оренбурга, представлявший команду певицы Пелагеи.
В полуфинал вышли девять юных вокалистов. За первое место и звание лучшего голоса страны традиционно боролись трое финалистов. Наставниками в пятом сезоне были Баста, Пелагея и Валерий Меладзе.
Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта вручил обладателю первого места статуэтку конкурса, также семья победителя проекта получила один миллион рублей.
Шоу транслировалось в формате интерактивного телевидения. Россияне могли активировать на своих телевизорах функцию HbbTV, которая позволяла вывести на экран дополнительный контент и сервисы для голосования.
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