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Клэр Дэйнс покинет «Родину» после 8 сезона
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Клэр Дэйнс покинет «Родину» после 8 сезона 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Родина"
Главная актриса шпионского сериала "Родина" заявила, что восьмой сезон шоу будет для нее последним. Также сериал покинет и его шоураннер Алекс Ганза.
Сериал "Родина" канала Showtime, аналог израильского телехита "Военнопленные", за 7 сезонов сумел сохранить высокие рейтинги, что удается далеко не каждому "долгоиграющему" проекту. В его копилке — 10 премий "Эмми", среди них и в номинации "Лучший драматический сериал".
Однако уход главной героини, как и создателя проекта, может кардинально повлиять на судьбу шоу. При этом канал пока не делал официальных заявлений по поводу девятого сезона. Не исключено, что теперь шпионские страсти будут кипеть вокруг других персонажей.
Сериал рассказывает о непростых буднях сотрудницы ЦРУ Кэрри Мэттисон, которая в первых 3 сезонах пыталась разобраться, кем на самом деле является бывший военнопленный Николас Броуди.
После исчезновения героя сюжет сосредотачивается на самой Кэрри, получившей должность начальника отделения ЦРУ в Кабуле.
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