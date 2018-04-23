Антон Лирник и Роман Юнусов создали дуэт на СТС

Комедийные вайны, звёздные гости, стендапы молодых пап и тех, кому за 30, баттлы гитары и аккордеона, хиты от мамы-оптимистки, антиинтеллектуальное шоу "Лопата", неожиданные блогеры — всё это и не только зрители увидят в новом комедийном "Шоу выходного дня".

ЕКАТЕРИНА АНДРИЕНКО, ГЛАВНЫЙ ПРОДЮСЕР ТЕЛЕКАНАЛА СТС:

«Шоу выходного дня» — одна из самых неожиданных, но безумно интересных премьер нового сезона. Теперь в пятницу вечером зрителей будет встречать юмористический аттракцион, который соберёт в себе все комедийные жанры, интересные как молодёжи, так и старшему поколению».

АНТОН ЛИРНИК:

«Шоу выходного дня» — это шоу известных комиков и тех, кто станет известными сразу после первого эфира. Потому что у нас в составе — самые талантливые и крутые комики современности, у которых масса энергии и большое желание выйти на сцену и удивить своего зрителя».

В новом шоу Антон Лирник объединится с Романом Юнусовым. По признанию комиков, их предыдущие дуэты были лишь "полуфиналами".

"Мы давно друг друга знаем, а сейчас представляем лучшие половинки своих дуэтов", — шутит Роман.

"Мы с Ромой ещё не устоявшаяся семейная пара, пока не решили, у кого какая роль, — дополняет коллегу Антон Лирник. — Главное, мы постараемся реализовать то, что раньше не делали, но так хотелось".

Самый красивый ведущий, как называют коллеги по шоу Ивана Чуйкова, вступил на новую для себя территорию — комического конферанса.

"Я давно веду и телеэфиры, и мероприятия, но в комедийном жанре пробую себя впервые, — признался Иван. — В начале каждого выпуска у меня небольшой стендап, а я никогда в жизни такого не делал, я даже в КВН толком не играл. Чувствую большую ответственность!"

, которому в шоу предстояло не только распознать несуществующие законы, но и "примерить на себя" компьютерные спецэффекты. Съёмки "Шоу выходного дня" проходят в Санкт-Петербурге. Одним из звёздных гостей программы стал петербуржец, известный боксер и политик Николай Валуев которому в шоу предстояло не только распознать несуществующие законы, но и "примерить на себя" компьютерные спецэффекты.

"Ушки Степашки были особенно хороши, — шутил Николай. — Я всегда не прочь поучаствовать в развлекательных проектах, тем более что в этой программе лёгкая и непринужденная атмосфера".

В одном из выпусков шоу появятся и Братья Запашные с 5-летним тигром по кличке Рикки, который также выйдет на сцену. На съёмках Эдгард и Аскольд угадывали по фото своих тигров и отвечали на каверзные вопросы о своих любимцах.

"Сегодня я понял, что даже из хищника можно сделать партнёра по юмористической программе", — признавался Аскольд. — Мне кажется, шоу будет иметь огромный успех, потому что есть всё для этого — большой потенциал, замечательные ведущие и прекрасная атмосфера, которая заряжает на отличное настроение".

«ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» В ЛИЦАХ

Пресс-релиз

АНТОН ЛИРНИК Известный комик, шоумен, сценарист, креативный продюсер канала СТС. Впервые появился на телеэкране в качестве участника команды КВН "Аляска", где познакомился с Андреем Молочным — будущим партнёром по "Дуэту имени Чехова". Участник и сценарист большого количества юмористических телешоу, актёр спектакля "Мужчина нарасхват", музыкант, автор книги "Трое в Таиланде, не считая собак".

РОМАН ЮНУСОВ Юморист, актёр, радио— и телеведущий. Играл в КВН в составе команды "РосНОУ", куда его пригласил его будущий напарник по дуэту "Сёстры Зайцевы" Алексей Лихницкий . В фильмографии Романа — "Остров везения", "Одноклассницы", "Женщины против мужчин" и другие картины.

ИВАН ЧУЙКОВ Телеведущий, актёр, организатор мероприятий. Свой путь в шоу-бизнесе начинал в продюсерском центре Максима Фадеева , работал PR-директором певицы Глюкозы. Глянцевые журналы называют Ивана одним из самых завидных холостяков в стране.

АЛЕКСАНДР ВОЛОХОВ Юморист, актёр, телеведущий. В детстве ходил на аэробику, которой, по словам Александра, обязан своей пластикой. После школы поступил в Самарский аэрокосмический университет, где начал играть в КВН.

МИТЯ СОРОКИН Стендап-комик, воплощающий на сцене образ глуповатого заики. Выступает в московских клубах сольно и в компании комика Коли Куликова. Также снимает смешные скетчи, которые выкладывает на YouTube и в Instagram.

РУСЛАН МУХТАРОВ Комик, ведущий, организатор мероприятий. Играл за команды КВН "Шиза", "Шестой проект", "Лампа", "К-2", "К-1". С 2007 года снимается в телевизионных проектах, выступает в жанре стендап.

ЧУДО-ЛЮДА Актриса театра и кино, певица. Пользователи интернета знают Люду как "замученную мать". Её песня "Я счастливая мать двоих детей" взорвала интернет в первые же дни появления в Instagram.

ВСЕВОЛОД МОСКВИН Юморист, актёр, музыкант, шоумен. В прошлом — игрок команды КВН "Простофилы". Является автором текстов, аккордеонистом и клавишником пародийной группы "Глом!". Всеволод был номинирован на премию "Герой Рунета". Сейчас выступает в жанре музыкального стендапа, сопровождая свои шутки игрой на клавишных инструментах.

НИКА ВАЙПЕР Модель, актриса, блогер, автор юмористических вайнов. В прошлом Ника успела поработать переводчиком, помощником депутата, телеведущей, корреспондентом и куратором приюта для животных.

ПОЛИНА СИБАГАТУЛЛИНА Актриса сатирического жанра, участница юмористических шоу. С 10-го класса играет в КВН, в 2003-2004 годах играла в команде "Сборная Санкт-Петербурга". Увлекается чтением и профессионально занимается фотографией, пишет стихи.

Пресс-релиз

АРТЕМ ГАГАРА Вокалист группы "Роднополисы", квнщик, актёр театра и кино. В своих выступлениях сочетает музыку и юмор.

АМБАРЦУМ СИМОНЯНЦ Актёр, стендап-комик, в прошлом служил в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна . На сцене Амбарцум рассказывает о буднях молодого папы.

ОЛЬГА МОКЕЕВА Стендап-комик, участница юмористических шоу. В своих номерах Ольга шутит на тему проблем незамужних девушек.

КОНСТАНТИН ПЕРЕЛАДОВ Ведущий, музыкант, квнщик. В «Шоу выходного дня» Константин выходит с гитарой, пародируя известных музыкантов.