5 новых сериалов Netflix, которые мы ждем в этом году

Один из главных поставщиков сериалов в мире — компания Netflix — в этом году разошлась не на шутку: в планах медиагиганта значится целых 700 новых проектов общей стоимостью в 8 миллиардов долларов, так что Netflix в 2018 году полностью решит вашу проблему одиноких вечеров. Часть сериалов уже вышла на экраны (например, 2-й сезон «33 несчастий»), а остальные пока ждут своего часа. Среди них абсолютные хиты прошлого года и многообещающие новинки. Рассказываем о пяти сериалах, на которые вам стоит обратить внимание.

«13 причин почему», 2 сезон

Весной этого года должно выйти продолжение любимого сериала всех подростков «13 причин почему». Первый сезон рассказывал историю девушки-самоубийцы Ханны Бейкер. Перед смертью она записала 13 кассет, каждая из которых обвиняла одного из знакомых девушки в ее смерти. Главный герой сериала, влюбленный в Ханну Клэй Дженсен, слушает кассеты, пытается наказать виновников и тем самым справиться с собственным чувством вины и горечью утраты.

История, показанная в первом сезоне, выглядит вполне завершенной. Кроме того, сериал получил достаточно большое количество негативных отзывов от западных зрителей, обвинявших «13 причин почему» в усугублении проблемы подросткового суицида. Но как бы то ни было, сериал получил продолжение. О чем оно может рассказать зрителям? Вариантов несколько. Создатели упомянули, что продолжат работу с болезненными и актуальными для американского общества темами и будут развивать персонажей из первого сезона. Многие зрители думали, что второй сезон расскажет о последствиях самоубийства другого героя сериала, но продюсеры уверяют: в проекте больше не будет никаких суицидов. Ханна Бейкер никуда не исчезнет: создатели решили рассказать побольше о прошлом центральной героини через привычные флешбеки. Получит продолжение и трагичная история Джессики, ставшей жертвой изнасилования. Критики считают, что в новом сезоне главными событиями станут судебные процессы по делам Ханны Бейкер, а также будет затронута тема стрельбы в американских школах.

«Озарк», 2 сезон

Если вы смотрели интервью Юрия Дудя с Александром Цекало , то уже знаете о существовании сериала «Озарк». Возможно, вам повезло еще больше и вы этот сериал даже видели. Именно для вас у нас есть хорошие новости — вероятнее всего, этой осенью злоключения бухгалтера Марти Берда в городке Озарк продолжатся. А у тех, кто сериал еще не оценил, есть время наверстать упущенное до выхода продолжения. «Озарк» — это криминальная драма о бухгалтере Марти, который пытается выжить после того, как его компаньон немного обокрал крупных наркоторговцев. Берд с женой приезжают в странный городок Озарк, где герой выполняет задание наркокартеля и заодно попадает в водоворот совершенно адских событий. Цекало, как и многие другие эксперты, сравнивает этот сериал с абсолютным хитом «Во все тяжкие», причем отдавая предпочтение «Озарку». Впрочем, критики с мнением одного из успешнейших продюсеров России не согласны: фильму ставят оценку 6—7 и называют его несовершенной, но очень перспективной криминальной драмой.

В новом сезоне герой столкнется с еще более непосильной задачей: теперь вместо 8 миллионов долларов он должен добыть для картеля целых 50, что немного расширит географию сериала и состав его антагонистов. Еще одной проблемой Берда станет новый адвокат, который будет всеми силами противостоять незаконной деятельности бухгалтера. Второй сезон, как и первый, будет длиться 10 серий. Так что готовьтесь к новой порции ада.

«Карточный домик», 6 сезон

А зимой зрителей ожидает конец самой значимой политической эпопеи современности — сериала «Карточный домик». Как известно, Кевин Спейси , сыгравший главную роль в предыдущих сезонах, был отстранен от съемок из-за сексуального скандала. Место Спейси в сериале заняла его экранная жена в исполнении Робин Райт . Клэр Андервуд сменяет своего мужа на посту президента и в последней серии пятого сезона показывает, что делиться властью с Фрэнком она не намерена. Клэр придется одновременно противостоять взбешенному мужу, который в порыве ярости поклялся ее убить, и представлять интересы своей страны на международной арене в период новой холодной войны.

«Карточный домик» вызывает особый интерес у зрителей, поскольку всегда показывает актуальные проблемы международной политики. Шестой сезон интригует аудиторию еще и сменой главного героя — всем интересно, как Робин Райт, уже получившая «Золотой глобус» за роль Клэр Андервуд, будет чувствовать себя в центре повествования. Особенно это интересно самой компании — Netflix уже потеряла 39 миллионов долларов на уходе Спейси и вряд ли хочет потерять еще. Финальный сезон «Карточного домика» будет короче обычного — президентство Клэр на экране продлится всего 8 серий.

«Маньяк», 1 сезон

Переходим к новинкам сезона. Одной из самых ожидаемых премьер года станет сериал со всеми любимыми Эммой Стоун и Джоной Хиллом в главных ролях. Действие черной комедии «Маньяк» развернется в психиатрической больнице, но не бойтесь — никаких пыток, убийств и митингов за свободу заключенных (все-таки это комедия). Новый проект Netflix — это ремейк норвежского сериала с одноименным названием, в котором сюжет строится на фантазиях двух душевнобольных пациентов. Можно предположить, что каждая из 10 серий будет рассказывать зрителям новую невероятную сказку, выдуманную покалеченным сознанием главных героев, но подробности сюжета (как и точная дата выхода) пока остаются большим секретом. Режиссером выступил создатель первого сезона «Настоящего детектива» Кэри Фукунага. Поклонников Джона Хилла тоже ждет приятный сюрприз — в новом сериале актер предстанет изрядно похудевшим.

«Разочарование», 1 сезон

И напоследок отличные новости для фанатов «Симпсонов» и «Футурамы» — ваш любимый режиссер Мэт Грейнинг переходит на Netflix, чтобы создать новый мультсериал для взрослых в своем фирменном стиле, так что без привычной порции мультипликационного черного юмора вы точно не останетесь. Сериал «Разочарование» будет фэнтезийным — в центр повествования Грейнинг поместил принцессу-алкоголичку Бин и ее помощника, эльфа Элфо, терзаемых личным демоном Бин по имени Люси. Пока компания заказала у легендарного режиссера 20 серий, 10 из которых выйдут в этом году. Но внушительные размеры «Симпсонов» и «Футурамы» подсказывают нам, что Грейнинг поселился на Netflix надолго.