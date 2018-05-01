Что стало с актерами «Санта Барбары»

1/5 Эй Мартинес — Круз Кастильо. 69-летний актер и сейчас активно снимается в сериалах и полнометражных лентах. Он известен не только по «Санта Барбаре», но и по таким известным картинам, как «CSI: Место преступления» и «Проклятье Чаки». Одна из последних работ Мартинеса – роль в сериале «Лонгмайр». Фото: Кадр из фильма "Проклятие Чаки"

2/5 Робин Райт — Келли Кэпвелл. Сейчас ей 51 год и её смело можно считать самой успешной актрисой «Санта Барбары». Она активно снимается, а её проекты получают широкую известность и имеют большой успех у зрителя. Робин работала в таких фильмах, как «Форест Гамп», «Девушка с татуировкой дракона» и в популярном сериале «Карточный домик». Фото: Dobson Productions, globallookpress.com

3/5 Марси Уокер — теперь уже 56-летняя, известная всему миру Иден Кэпвелл, давно ушла из кино. Роль в «Санта Барбаре» так и осталась для нее самой значимой и яркой. Сейчас Марси живет со своим пятым мужем и радотает директором воскресной школы в одном из небольших городков Америки. Фото: Dobson Productions, globallookpress.com

4/5 Джудит МакКоннелл — София Кэпвелл. Джудит 73 года, а она все так же блестяще выглядит. Но ей так и не удалось выбраться из мира мыльных опер в большое кино. Зато у нее есть еще яркие работы в известных сериалах «Мелроуз Плейс» и «Беверли-Хиллз 90210». В 2007 году звезда принимала участие в съемках российского фильма «Дочки-матери». Фото: Dobson Productions, globallookpress.com