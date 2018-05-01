Ещё
Что стало с актерами «Санта Барбары»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какими стали актеры «Санта Барбары» 

Рамблер 17 часов назад
Что стало с любимыми героями сейчас и как они живут — в нашей галерее.
1/5  Эй Мартинес — Круз Кастильо. 69-летний актер и сейчас активно снимается в сериалах и полнометражных лентах. Он известен не только по «Санта Барбаре», но и по таким известным картинам, как «CSI: Место преступления» и «Проклятье Чаки». Одна из последних работ Мартинеса – роль в сериале «Лонгмайр».
Фото:
2/5  Робин Райт — Келли Кэпвелл. Сейчас ей 51 год и её смело можно считать самой успешной актрисой «Санта Барбары». Она активно снимается, а её проекты получают широкую известность и имеют большой успех у зрителя. Робин работала в таких фильмах, как «Форест Гамп», «Девушка с татуировкой дракона» и в популярном сериале «Карточный домик».
Фото:
3/5  Марси Уокер — теперь уже 56-летняя, известная всему миру Иден Кэпвелл, давно ушла из кино. Роль в «Санта Барбаре» так и осталась для нее самой значимой и яркой. Сейчас Марси живет со своим пятым мужем и радотает директором воскресной школы в одном из небольших городков Америки.
Фото:
4/5  Джудит МакКоннелл — София Кэпвелл. Джудит 73 года, а она все так же блестяще выглядит. Но ей так и не удалось выбраться из мира мыльных опер в большое кино. Зато у нее есть еще яркие работы в известных сериалах «Мелроуз Плейс» и «Беверли-Хиллз 90210». В 2007 году звезда принимала участие в съемках российского фильма «Дочки-матери».
Фото:
5/5  Ненси Ли Гран — Джулия Уэйнрайт Кэпвелл. Звезде на этой неделе исполнится 60 лет. Актерская карьера после успеха в «Санта Барбаре» пошла на спад, но из телевидения Ненси не ушла — она нашла себе место в кресле телеведущей. Также она активно занимается благотворительностью.
Фото:
На протяжении 10 лет любимым сериалом большинства была «Санта Барбара». И это еще если учитывать, что показ сериала в России начался далеко не с первой серии картины. А что стало с любимыми героями сейчас и как они живут — в нашей галерее.
Комментарии26
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Звезды, которые ненавидят свои культовые роли4
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Крутые герои боевиков: тогда и сейчас3
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Видео
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
06:42
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Кино
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение