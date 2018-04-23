7 причин любить Николая Дроздова и его программу

Николай Дроздов покидает "В мире животных" — но зрители не хотят с ним расставаться! За что так любят телеведущего? У нас есть как минимум семь ответов. Вспоминаем смешные, трогательные и яркие моменты программы вместе с Teleprogramma.pro.

За преданность своему делу

В прошлом году Николай Николаевич отметил два юбилея, первый — 80-летие, второй — 40 лет с того момента, как он начал вести программу «В мире животных». Хотя над ней Дроздов работает лет так на 10 больше: в 1968 году ученый впервые пришел на проект в качестве консультанта. Отдав передаче половину жизни, бессменный ведущий решил покинуть проект — но не попрощаться с ним. "Я должен посмотреть эту передачу со стороны", — объяснил он зрителям.

За кадры, вызывающие улыбку

Можно практически не иметь знаний в области зоологии и все равно смотреть программу с интересом и улыбкой. Здесь уже за труды стоит благодарить не только Николая Дроздова, но и его пернатых, крылатых и четвероногих партнеров по кадру, дополняющих познавательный рассказ своими очаровательными выходками.

За зарядку "Уроки животных"

"Если тебе до 30 лет, то на зарядку нужно тратить 10 — 15 минут, если 30 — 45 лет, то 30 минут. После 45 лет нужно заниматься около часа, а после 60 лет — два часа", — делился одним из секретов долголетия Дроздов. И решил приобщить к занятиям своих зрителей в непостоянной, но полюбившейся рубрике "Уроки животных", где демонстрировал упражнения "жук-вертячка", "капюшон кобры", "тигр" и другие идеи для разминки.

За артистичность и оптимизм

А еще самоиронию, готовность показаться смешным и улыбаться в любой ситуации — даже если тебя кусают. Кстати, про артистизм: Николай Николаевич демонстрировал навыки актерского мастерства не только в программе, показывая зрителям медведя, крокодила или бегемота. Не так давно Дроздов снялся в ролике в поддержку амурского тигра, где грозно рычал как редкий зверь. А также подготовил шуточную версию заставки "В мире животных" вместе с Иваном Ургантом

За любовь к сюрпризам

Каждое путешествие, каждый репортаж, каждый гость программы — это уже своего рода сюрпризы для зрителей. Но Дроздов любит неожиданности не только в студии собственной передачи. Так, Николай Николаевич дважды приходил в гости в шоу "Вечерний Ургант" — оба раза не с пустыми руками. "Это русский полоз! Ну хорош, правда же?" — восторженно восклицал телеведущий под взволнованные реплики Урганта и аплодисменты в зале.

За работу с самыми сложными "персонажами"

Для ученого нет животных, которых страшно брать в руки, — есть звери, которых трудно удержать. К таким относятся змеи, пауки и, например, кайман на кадрах ниже, пытающийся то ли сбежать, то ли схватить телеведущего. За плечами Николая Дроздова — общение с еще более сложными и опасными "персонажами". Однажды ученого укусила гадюка, но работу он не остановил, отсняв еще шесть программ. Да и к врачам ведущий обращаться не стал, думал, само пройдет. Лишь после встречи с Еленой Малышевой Дроздов оказался в больнице: "Она настояла, чтобы я засучил рукав. Увидев багровую руку, ахнула: «Да у вас уже начался некроз». В срочном порядке она отправила меня в реанимацию института Склифосовского, где я три недели пролежал под капельницами. Так Елена Малышева спасла мне и жизнь, и руку".

За трогательное отношение ко всем животным (без исключения!)

Зрители видели, как телеведущий плавал в обнимку с дельфинами, целовал в макушку коалу, играл с енотом, и другие трогательные кадры общения ученого с братьями нашими меньшими. Несложно относиться с трепетом к животным симпатичным — а если это, скажем, не столь обаятельные насекомые или земноводные? «Я ценю тех, кого не любят другие, — отвечает Дроздов. — Это относится и к животным». Верим, Николай Николаевич! Вспомнить хотя бы, как извинялся мужчина перед тритоном, внезапно выскользнувшим из его рук.