Кристина Асмус вырывает себе сердце в новом шоу 

21 мая стартует первое многосерийное интерактивное шоу Asmodeus.
По сюжету проекта Кристина Асмус и Сергей Епишев — влюбленные Адам и Ева, которые спустились в бункер, чтобы переждать грядущую катастрофу, а именно столкновение планеты с кометой Асмодей.
Герои прихватили с собой прислугу и кота, поэтому живут вполне комфортно и каждую серию принимают нового гостя, известную в медийных кругах персону. Гость сталкивается с вечными страхами каждого человека и своими сокровенными интимными фантазиями.
О своем участии в шоу уже заявили Надежда Сысоева и Максим Виторган.
Авторы шоу — продюсерская команда Black Russian и режиссер Максим Диденко.
Эпизоды будут выходить каждый понедельник на сайте BlackRussian.TV. Зрители смогут определять судьбу героев с помощью чата, интерактивных сервисов и денежных переводов.