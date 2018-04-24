Кристина Асмус вырывает себе сердце в новом шоу

21 мая стартует первое многосерийное интерактивное шоу Asmodeus.

По сюжету проекта Кристина Асмус Сергей Епишев — влюбленные Адам и Ева, которые спустились в бункер, чтобы переждать грядущую катастрофу, а именно столкновение планеты с кометой Асмодей.

Герои прихватили с собой прислугу и кота, поэтому живут вполне комфортно и каждую серию принимают нового гостя, известную в медийных кругах персону. Гость сталкивается с вечными страхами каждого человека и своими сокровенными интимными фантазиями.

Авторы шоу — продюсерская команда Black Russian и режиссер Максим Диденко

Эпизоды будут выходить каждый понедельник на сайте BlackRussian.TV. Зрители смогут определять судьбу героев с помощью чата, интерактивных сервисов и денежных переводов.