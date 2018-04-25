Харламов и Батрутдинов запустили свое шоу на Youtube

Резиденты проекта " Comedy Club" решили покорить Интернет и объявили о старте своего нового интернет-проекта "Ошуительное Хоу".

Харламов и Батрутдинов опубликовали в сети ссылки на первое видео, а также отрывок из шоу. "Бомбическая новость ребята! Пока все ждут "ХБ 2", мы с Тимуром решили покорить интернет!" — написал Харламов. Юморист добавил, что сейчас — лучшее время для запуска нового шоу, пока блокируют Телеграмм и освободилось немного места, пока не заблокировали Ютуб.

"Смотрите только на просторах нашего Ютюб канала. Ссылка в шапке профиля. В добрый путь!"

— пожелал Харламов.

Поклонники заметили, что в новом шоу достаточно много шуток "ниже пояса", в стиле раннего юмора "Камеди клаб". Кроме того, некоторые подписчики выразили опасение, что проект, который так стремительно начался на волне интереса к подобным программам, может быстро "слиться", ведь артистам с достаточно плотным графиком нужно будет выделять немало времени на написание шуток, съемки и качественный монтаж.