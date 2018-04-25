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Названы любимые ток-шоу одиноких россиянок
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Названы любимые ток-шоу одиноких россиянок 

Газета.Ru 15 часов назад
Фото: кадр из фильма «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту»
Одинокие жительницы России в возрасте от 25 до 50 лет чаще смотрели в октябре-декабря 2017 году телепрограммы "Первого" телеканала и ТНТ, пишет агентство "Москва" со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".
Как показывает исследование, в среднем одинокие телезрительницы проводили у телевизора 213 минут в день. Наиболее популярными жанрами оказались развлекательные ток-шоу, например, "Пусть говорят" или "Битва экстрасенсов", политические программы и новости, например, "Доброе утро" или "Сегодня вечером".
Наиболее популярной радиостанцией у одиноких россиянок названа "Ретро ФМ" — у нее 5,6% аудитории, вторую позицию заняла "Европа Плюс" почти с 4% в день.
К приложениям на смартфонах обращаются 37% исследуемой аудитории, проводя в них в среднем 19 минут в день.
В исследовании приняли участие россиянки от 25 до 50 лет, не состоящие в браке, живущие одни, не имеющие детей и партнера. Доля одиноких женщин среди россиянок этого возраста оценивается в 30-35%.
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