Названы любимые ток-шоу одиноких россиянок

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Одинокие жительницы России в возрасте от 25 до 50 лет чаще смотрели в октябре-декабря 2017 году телепрограммы "Первого" телеканала и ТНТ, пишет агентство "Москва" со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".

Как показывает исследование, в среднем одинокие телезрительницы проводили у телевизора 213 минут в день. Наиболее популярными жанрами оказались развлекательные ток-шоу, например, "Пусть говорят" или "Битва экстрасенсов", политические программы и новости, например, "Доброе утро" или "Сегодня вечером".

Наиболее популярной радиостанцией у одиноких россиянок названа "Ретро ФМ" — у нее 5,6% аудитории, вторую позицию заняла "Европа Плюс" почти с 4% в день.

К приложениям на смартфонах обращаются 37% исследуемой аудитории, проводя в них в среднем 19 минут в день.

В исследовании приняли участие россиянки от 25 до 50 лет, не состоящие в браке, живущие одни, не имеющие детей и партнера. Доля одиноких женщин среди россиянок этого возраста оценивается в 30-35%.