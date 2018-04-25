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Садальский предрек конец карьеры Галкина‍ на ТВ
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Садальский предрек конец карьеры Галкина‍ на ТВ 

WomanHit.ru 15 часов назад
Фото: WomanHit.ru
В начале этого года Станислав Садальский однозначно выразил свою позицию по отношению к своему более успешному коллеге Максиму Галкину. На днях в его микроблоге был опубликован пост о падающем рейтинге «любимца Константина Львовича».
«Надо совершенствоваться: старые кривлянья и подпрыгивания уже не проходят. В старину актеры говорили: «Ох, и дам же свечу на этой фразе», то есть так подпрыгну, что весь зал ахнет! Вот Г. прыгает прыгает, а до Малахова ему, как до Кремлевской звезды — не допрыгнуть!» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написал актер.
А сегодня Станислав получил подарок от неизвестного отправителя. "Вчера кто то передал в рецепцию, три пачки не молотого дорогого кофе. И что с ним делать? К сожалению принять не смогу, может отравленная посылка от бесталанного ведущего Г. «, — вопрошает артист на личной странице 'Инстаграма».
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