Садальский предрек конец карьеры Галкина‍ на ТВ

«Надо совершенствоваться: старые кривлянья и подпрыгивания уже не проходят. В старину актеры говорили: «Ох, и дам же свечу на этой фразе», то есть так подпрыгну, что весь зал ахнет! Вот Г. прыгает прыгает, а до Малахова ему, как до Кремлевской звезды — не допрыгнуть!» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написал актер.

А сегодня Станислав получил подарок от неизвестного отправителя. "Вчера кто то передал в рецепцию, три пачки не молотого дорогого кофе. И что с ним делать? К сожалению принять не смогу, может отравленная посылка от бесталанного ведущего Г. «, — вопрошает артист на личной странице 'Инстаграма».