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Пятый сезон «Шерлока» под вопросом
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Пятый сезон «Шерлока» под вопросом 

Рамблер 13 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Шерлок"
Актер Мартин Фриман, исполняющий роль Ватсона, не уверен, что хочет продолжения сериала. Об этом он рассказал в недавнем интервью одному американскому изданию. По словам Фримана, актер больше не получает удовольствия от съемок из-за давления фанатов, которые были разочарованы в последних двух сезонах. Слова Мартина прокомментировал его коллега по съемочной площадке Бенедикт Камбербэтч:
"Выглядит довольно жалко, что одних неоправданных ожиданий достаточно, чтобы все бросить. Неужели это так и есть? Не уверен. Мне так не кажется, должен сказать".
Камбербэтч сразу подписал контракт на участие в пятом сезоне, в отличие от своего коллеги Фримана. Ходят слухи, что на съемочной площадке отношения двух актеров очень натянуты.
"Конечно, они — настоящие профессионалы, и предельно вежливы друг с другом во время съемок. Но ни о какой дружбе, которая могла бы возникнуть после шести лет работы бок о бок, речи не идет", — рассказал анонимный источник изданию The Sun.
Хотя в конце прошлого года продюсер "Шерлока" Стивен Моффат в эфире радиостанции Times заявил, что планирует снимать продолжение сериала, но ждет, пока вся команда соберется вместе. Оба главных героя сейчас заняты в съемках киновселенной Marvel: Камбербэтч играет Доктора Стрэнджа, а Фриману досталась роль Эверетта Росса.
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