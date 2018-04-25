Пятый сезон «Шерлока» под вопросом

Актер Мартин Фриман , исполняющий роль Ватсона, не уверен, что хочет продолжения сериала. Об этом он рассказал в недавнем интервью одному американскому изданию. По словам Фримана, актер больше не получает удовольствия от съемок из-за давления фанатов, которые были разочарованы в последних двух сезонах. Слова Мартина прокомментировал его коллега по съемочной площадке Бенедикт Камбербэтч

"Выглядит довольно жалко, что одних неоправданных ожиданий достаточно, чтобы все бросить. Неужели это так и есть? Не уверен. Мне так не кажется, должен сказать".

Камбербэтч сразу подписал контракт на участие в пятом сезоне, в отличие от своего коллеги Фримана. Ходят слухи, что на съемочной площадке отношения двух актеров очень натянуты.

"Конечно, они — настоящие профессионалы, и предельно вежливы друг с другом во время съемок. Но ни о какой дружбе, которая могла бы возникнуть после шести лет работы бок о бок, речи не идет", — рассказал анонимный источник изданию The Sun.