«Пятница!» отправляет миллионеров в малый бизнес

Владельцы многомиллионных состояний вновь возвращаются на "Пятницу!".

На этот раз главам бизнес-империй придется отдать свое дело в руки начинающих предпринимателей, а самим попробовать вывести из минуса бизнес неопытных коллег.

Уже сегодня, 25 апреля, суперуспешный бизнесмен и начинающий предприниматель на три дня поменяются местами работы в реалити "Теперь я босс!". На новом кресле руководителя героям придется непросто! Их ждут непривычные обязанности, сложившийся коллектив и трудновыполнимые задачи, которые нужно решать немедленно. Но все труды не напрасны. В конце программы стартапер получает от более успешного коллеги настроенный "по уму" бизнес, а успешный предприниматель — свежий взгляд на привычные вещи в своем деле.