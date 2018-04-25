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«Пятница!» отправляет миллионеров в малый бизнес
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«Пятница!» отправляет миллионеров в малый бизнес 

Партнерский материал 14 часов назад
Фото: Пресс-релиз
Владельцы многомиллионных состояний вновь возвращаются на "Пятницу!".
На этот раз главам бизнес-империй придется отдать свое дело в руки начинающих предпринимателей, а самим попробовать вывести из минуса бизнес неопытных коллег.
Уже сегодня, 25 апреля, суперуспешный бизнесмен и начинающий предприниматель на три дня поменяются местами работы в реалити "Теперь я босс!". На новом кресле руководителя героям придется непросто! Их ждут непривычные обязанности, сложившийся коллектив и трудновыполнимые задачи, которые нужно решать немедленно. Но все труды не напрасны. В конце программы стартапер получает от более успешного коллеги настроенный "по уму" бизнес, а успешный предприниматель — свежий взгляд на привычные вещи в своем деле.
Смотри, как кофейни, барбершопы, фермерские магазины и даже бренды одежды проходят перезагрузку новыми владельцами в реалити-шоу "Теперь я босс!" каждую среду в 22:00 на канале "Пятница!".
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