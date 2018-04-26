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Мартин расстроил поклонников «Игры престолов»
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Мартин расстроил поклонников «Игры престолов» 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Американский писатель-фантаст и сценарист Джордж Мартин отложил выход новой книги из серии эпических фэнтези-романов "Песнь льда и пламени". Об этом он написал в личном блоге.
"Нет, зима не приходит… по крайней мере, не в 2018 году. Вам придется подождать "Ветра зимы", — написал Мартин.
"Ветер зимы" — шестая книга из серии романов, ее выход ожидается с 2015 года.
Более всего серия "Песнь льда и пламени" известна как литературный первоисточник для сериала "Игра престолов". Создатели сериала планируют закончить его к 2020 году.
Ранее Мартин рассказал, какого персонажа не хватает "Игре престолов". Он заявил, что если бы мог изменить ход экранизации своих книг, то ввел бы в повествование Бессердечную — персонажа, в которого превратилась погибшая Кейтлин Старк.
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