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Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей
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Смешные ляпы телеведущих в эфире новостей 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Youtube
Телеведущие тоже люди и на съемках случае всякое. Кто-то смешно оговорится, кому-то не удается остановить внезапный приступ смеха. В попытке заглушить подступающее к горлу хихиканье человек начинает смеяться еще больше и… Ну довольно забавно получается, стоит признать.
А кому-то не дают сделать запись репортажа назойливые прохожие, которые как бы случайно стремятся попасть в кадр.
Забавные ляпы и курьезные случаи с телеведущими — в видеоподборке.
А эта телеведущая просто не может сдержать приступ смеха. Ей понадобился не один десяток дублей, чтобы прочитать эту новость с серьезным лицом.
Полиция Канады обнаружила плантацию марихуаны, охраняемую 13 черными медведями. А вы бы не засмеялись?
Хорошо, что канадская телевизионная русскоязычная программа выходит в записи, а не в прямом эфире.
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