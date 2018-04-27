Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей

Смешные ляпы телеведущих в эфире новостей

Телеведущие тоже люди и на съемках случае всякое. Кто-то смешно оговорится, кому-то не удается остановить внезапный приступ смеха. В попытке заглушить подступающее к горлу хихиканье человек начинает смеяться еще больше и… Ну довольно забавно получается, стоит признать.

А кому-то не дают сделать запись репортажа назойливые прохожие, которые как бы случайно стремятся попасть в кадр.

Забавные ляпы и курьезные случаи с телеведущими — в видеоподборке.

А эта телеведущая просто не может сдержать приступ смеха. Ей понадобился не один десяток дублей, чтобы прочитать эту новость с серьезным лицом.

Полиция Канады обнаружила плантацию марихуаны, охраняемую 13 черными медведями. А вы бы не засмеялись?

Хорошо, что канадская телевизионная русскоязычная программа выходит в записи, а не в прямом эфире.