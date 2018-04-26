Ещё
Смешные ляпы телеведущих в эфире новостей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Смешные ляпы телеведущих в эфире новостей 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: Youtube
Телеведущие тоже люди и на съемках случае всякое. Кто-то смешно оговорится, кому-то не удается остановить внезапный приступ смеха. В попытке заглушить подступающее к горлу хихиканье человек начинает смеяться еще больше и… Ну довольно забавно получается, стоит признать.
А кому-то не дают сделать запись репортажа назойливые прохожие, которые как бы случайно стремятся попасть в кадр.
Забавные ляпы и курьезные случаи с телеведущими — в видеоподборке.
А эта телеведущая просто не может сдержать приступ смеха. Ей понадобился не один десяток дублей, чтобы прочитать эту новость с серьезным лицом.
Полиция Канады обнаружила плантацию марихуаны, охраняемую 13 черными медведями. А вы бы не засмеялись?
Хорошо, что канадская телевизионная русскоязычная программа выходит в записи, а не в прямом эфире.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы12
Как уходили знаменитости16
Актеры, повредившие психику на съемках3
Киноляпы, которые никто не замечал23
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение