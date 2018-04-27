Как люди худеют на телешоу: фото до и после

Когда лишний вес исчисляется цифрой в 5—6 кг, нет повода для беспокойства: правильное питание, немного физкультуры — и организм быстро приходит в норму. Когда же цифра на весах зашкаливает за 100—200, а то и 300 кг, это очень серьёзный повод взяться за своё здоровье.

По телевидению регулярно идут весьма популярные реалити-шоу, в которых люди соревнуются в похудении. В такой форме борьба с лишним весом проходит весьма эффективно, а успешные результаты участников вдохновляют миллионы людей по всему миру.

Один из таких проектов на канале TLC примечателен тем, что в нём принимают участие люди, которые весят больше 250 кг. Глядя на их фотографии до и после, невозможно удержаться от возгласа удивления. Этим людям удалось невероятное — листайте нашу галерею и вдохновляйтесь примерами.