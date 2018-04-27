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Как люди худеют на телешоу: фото до и после
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Как люди худеют на телешоу: фото до и после 

Ридус 5 часов назад
В нашей галерее — люди, которым удалось невероятное.
1/7  Эмбер Рахди, 299 кг и 107 кг
Фото:
2/7  Диана, 272 кг и 101 кг
Фото:
3/7  Генри Футс, 340 кг и 113 кг
Фото:
4/7  Бетти Джо, 296 кг и 90 кг
Фото:
5/7  Эшли Данн-Братчер, 328 кг и 115 кг
Фото:
6/7  Джун Маккамей, 272 кг и 104 кг
Фото:
7/7  Чак Тернер, 314 кг и 117 кг
Фото:
Когда лишний вес исчисляется цифрой в 5—6 кг, нет повода для беспокойства: правильное питание, немного физкультуры — и организм быстро приходит в норму. Когда же цифра на весах зашкаливает за 100—200, а то и 300 кг, это очень серьёзный повод взяться за своё здоровье.
По телевидению регулярно идут весьма популярные реалити-шоу, в которых люди соревнуются в похудении. В такой форме борьба с лишним весом проходит весьма эффективно, а успешные результаты участников вдохновляют миллионы людей по всему миру.
Один из таких проектов на канале TLC примечателен тем, что в нём принимают участие люди, которые весят больше 250 кг. Глядя на их фотографии до и после, невозможно удержаться от возгласа удивления. Этим людям удалось невероятное — листайте нашу галерею и вдохновляйтесь примерами.
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