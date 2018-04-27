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Меган Фокс пустят по миру
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Меган Фокс пустят по миру 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Актриса и фотомодель Меган Фокс станет соавтором и ведущей новой телепередачи про путешествия на американском канале Travel Channel. Об этом сообщает Deadline.
В программе Mysteries and Myths with Megan Fox (Тайны и мифы с Меган Фокс) актриса будет разоблачать мифы народов в разных уголках планеты, например, действительно ли существовали женщины амазонки и была ли троянская война на самом деле. Во всех поездках телеведущую будут сопровождать эксперты и археологи.
Фокс призналась, что с раннего детства была одержима историей древних культур. «Я называю себя искателем. Искатель — это тот, кто никогда не останавливается на уже полученных знаниях. История дает нам лишь односторонний взгляд на правду. Я знаю об этом из личного опыта, потому что история моей жизни была переписана множество раз», — поделилась актриса.
Фокс получила мировую известность, снявшись в 2007 году в кинокартине «Трансформеры», где исполнила роль Микаэлы Бейнс. В 2008 году она снялась в роли восходящей звезды кино в фильме «Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть». Фокс предстала в роли репортера Эйприл О’Нил в фильме 2014 года «Черепашки-ниндзя» и его продолжении «Черепашки-ниндзя 2». Один из последних проектов с ее участием — комедийный телесериал «Новенькая» об отношениях между мужчинами и женщинами.
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