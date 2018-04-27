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Агутин рассказал о новом жюри проекта «Голос»
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Агутин рассказал о новом жюри проекта «Голос» 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @agutinleonid
Популярный музыкант поделился своими мыслями о новом сезоне проекта "Голос".
Как передает РИА "Новости", Леонид Агутин предполагает, что в новом сезоне будет новый состав жюри. Этот проект, по словам, артиста, настолько мощный, что "туда либо приглашают, либо нет". Также Агутин отметил, что, скорее всего, примет приглашение, если оно поступит.
В музыкальном шоу "Голос" Леонид Агутин проработал в качестве наставника три сезона так же, как и Александр Градский, Пелагея и Дима Билан.
"Голос" — российский аналог зарубежного телевизионного вокального конкурса The Voice. Выходит на Первом канале с 5 октября 2012 года.
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