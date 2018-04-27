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«Звездные войны» вернутся в мультсериале
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«Звездные войны» вернутся в мультсериале 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
"Звездные войны" не дают покоя ни фанатам, которые жаждут смотреть истории по теме все снова и снова, ни кинопроизводителям, которые не хотят терять золотую жилу.
Известнейшие студии Дисней и Лукасфильм готовят к выходу в свет очередную историю из любимой многими вселенной "Звездных войн". Правда, стоит отметить, что это будет не привычный фильм, а мультсериал, рассказывающий о том, что происодило до "Пробуждения силы".
Первый Орден, Сопротивление — все это обещают сохранить в новом воплощении, к слову, и голоса мультяшных героев озвучат те же актеры, что и в кино.
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