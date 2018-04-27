«Звездные войны» вернутся в мультсериале

"Звездные войны" не дают покоя ни фанатам, которые жаждут смотреть истории по теме все снова и снова, ни кинопроизводителям, которые не хотят терять золотую жилу.

Известнейшие студии Дисней и Лукасфильм готовят к выходу в свет очередную историю из любимой многими вселенной "Звездных войн". Правда, стоит отметить, что это будет не привычный фильм, а мультсериал, рассказывающий о том, что происодило до "Пробуждения силы".

Первый Орден, Сопротивление — все это обещают сохранить в новом воплощении, к слову, и голоса мультяшных героев озвучат те же актеры, что и в кино.