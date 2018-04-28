Ещё
Видео с Бузовой за кассой магазина раскритиковали
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео с Бузовой за кассой магазина раскритиковали 

WDay.ru 6 часов назад
Фото: WDay.ru
Такой телеведущую, актрису и певицу мы еще не видели!
Можете себе представить Ольгу Бузову в образе кассира в супермаркете? Мы теперь вполне! Теледива выложила в микроблог видео, в котором продает продукты… Правда, среди ее клиентов тоже звезды — Филипп Киркоров и Яна Рудковская с маленьким сыном.
И, как несложно догадаться, кассиром теледива стала на время. Именну такую роль ей предложил Филипп Киркоров в своем шутливом клипе для программы «Вечериний Ургант». Кстати, поп-король российской эстрады уже не раз поддерживал Бузову. Несколько дней назад он опубликовал в Instagram страстные танцы с ней. И тогда интернет-пользователи предположили, что отношения Киркорова и Бузовой могут быть не только дружескими…
Недавно поддержал начинания Ольги Бузовой на эстраде и Василий Вакуленко, наиболее известный как Баста. Он даже написал для теледивы хит под названием «Бузова тоже музыка». Сингл тут же стал популярным среди фанатов звезды.
WDay.ru: последние новости
Аня Чиповская вышла замуж за Никиту Панфилова Хелена Бонем Картер и Тим Бертон уходят из кино Съемки «Большой маленькой лжи – 2»: эксклюзивные кадры папарацци
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущую спросили про дочь и вибратор38
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы54
После «Евровидения»: что стало с победителями2
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей6
Видео
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение