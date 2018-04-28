Видео с Бузовой за кассой магазина раскритиковали 

Такой телеведущую, актрису и певицу мы еще не видели!

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 27 Апр 2018 в 9:27 PDT

И, как несложно догадаться, кассиром теледива стала на время. Именну такую роль ей предложил Филипп Киркоров в своем шутливом клипе для программы «Вечериний Ургант». Кстати, поп-король российской эстрады уже не раз поддерживал Бузову. Несколько дней назад он опубликовал в Instagram страстные танцы с ней. И тогда интернет-пользователи предположили, что отношения Киркорова и Бузовой могут быть не только дружескими…