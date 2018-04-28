«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу

Трансляция отборочных туров и финала пройдет 8, 10 и 12 мая.

Нашу страну представит Юлия Самойлова с песней I Won't Break, которая не смогла выступить в прошлом году из-за позиции властей Украины, где проводился конкурс. За постановку номера отвечает Алексей Голубев , который работал вместе с Полиной Гагариной , когда она заняла второе место на конкурсе в 2015 году.

Российская певица выступит во втором полуфинале, 10 мая. В финале (12 мая) победители отборочных туров присоединятся к Великобритании, Германии, Франции, Италии и Испании, странам-основательницам конкурса и спонсорам Европейского вещательного союза (ЕВС).

Напомним, что в прошлом году конкурс прошел в Киеве. Украинские власти отказались впустить Самойлову в страну на том основании, что она дала концерт в Крыму. ЕВС предложил нашей стране поменять певицу или выступить дистанционно, в режиме онлайн. В этой ситуации Первый канал счел невозможным организовать вещание.