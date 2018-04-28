Сергей Безруков станет новым Остапом Бендером

​Знаменитый актер не останавливается на достигнутом. После ролей Пушкина, Есенина, Высоцкого и Иешуа Сергей решил примерить образ великого комбинатора.

Впрочем, сериал "Бендер" имеет лишь отдаленное отношение к творчеству Ильфа и Петрова. Это не новая экранизация знаменитых книг, а приквел, который расскажет о юности известного мошенника.

Сюжет развернется в 1919 году. В разгар Гражданской войны молодой Остап Задунайский и уже опытный авантюрист Ибрагим Бендер будут искать золотой жезл Романовых. За время охоты Остап выучится всем уловкам своего учителя и станет тем авантюристом, которого мы все знаем.