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Сергей Безруков станет новым Остапом Бендером
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Сергей Безруков станет новым Остапом Бендером 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Globallook
​Знаменитый актер не останавливается на достигнутом. После ролей Пушкина, Есенина, Высоцкого и Иешуа Сергей решил примерить образ великого комбинатора.
Впрочем, сериал "Бендер" имеет лишь отдаленное отношение к творчеству Ильфа и Петрова. Это не новая экранизация знаменитых книг, а приквел, который расскажет о юности известного мошенника.
Сюжет развернется в 1919 году. В разгар Гражданской войны молодой Остап Задунайский и уже опытный авантюрист Ибрагим Бендер будут искать золотой жезл Романовых. За время охоты Остап выучится всем уловкам своего учителя и станет тем авантюристом, которого мы все знаем.
Сценаристом проекта стал Олег Маловичко, работавший над "Методом" и "Троцким", продюсером — Александром Цекало. В других ролях заняты Таисия Вилкова, Юлия Рутберг, Юрий Колокольников, Павел Деревянко и многие другие.
Образ легендарного советского мошенника воплощали такие знаменитые актеры, как Андрей Миронов, Арчил Гомиашвили, Сергей Юрский, Олег Меньшиков.
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