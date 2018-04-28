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Ведущую спросили про дочь и вибратор
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Ведущую спросили про дочь и вибратор 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр
Телеведущий — не самая простая профессия, особенно это чувствуется, когда приходится отвечать на странные вопросы гостей студии. Так, на популярном британском утреннем шоу ведущая Холли Уиллоуби была смущена из-за заданного ей вопроса о ее дочери.
На программе обсуждалась проблема использования вибраторов подростками. В связи с этим одна из присутствующих женщин решила поинтересоваться, как бы сама Холли отнеслась к тому, что ее дочь пользуется вибратором. Уиллоуби сказала, что это ужасно и немедленно постаралась перевести тему. К слову, дочери ведущей всего 7 лет.
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