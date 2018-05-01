Сергей Пускепалис: я должен был воевать в Афганистане

На канале «Россия 1» вышел сериал «Операция Мухаббат», в сюжете которого хотя и присутствует любовь, но на фоне войны в Афганистане 1980-х годов. В роли генерала разведки Федора Савельева — Сергей Пускепалис, которому играть людей в погонах не привыкать.

— Да, но это первая моя работа, где я — генерал-лейтенант, — смеется в разговоре с «Собеседником» актер. — Были майоры, капитаны, подполковники, полковники… Теперь меня вот так повысили.

— С кого роль срисовывали? Приходилось сталкиваться в жизни с подобными людьми?

— У меня есть знакомые в таком звании, которые, может быть, повлияли на поведение и характер моего героя. Так же, как кто-то из них, я хромал, такую же прическу сделал — это если внешне. Остальное — из сферы интуитивных формулировок. Особой конкретики тут нет.

И снова виновата Америка?!

— Действие сериала происходит в 1984–1985 годах, когда Советский Союз вел войну в Афганистане. Если не ошибаюсь, в эти годы лично вас призвали в армию. Получается, вы запросто могли попасть служить туда?

— Совершенно верно, и была ситуация, что я мог там оказаться. Даже был приписан в Афганистан! Но так получилось, что в военкомате переправили мою приписную команду на Военно-морской флот в Североморск, где я отслужил три года. Даже сам не знаю, почему. Может быть, в связи с нехваткой личного состава на флоте?! Мне было 19 лет, и я еще не разбирался в этих вопросах.

— Ваш герой активно выступает за вывод советских войск из Афганистана, но власти США делают все для того, чтобы война продолжалась. На фоне сегодняшних непростых отношений с Америкой невольно подумаешь: «Ну вот, снова пинают Америку на федеральном канале!» Впечатление, что не случайный это проект сегодня?

— Я бы не сказал, что все это звучит как-то неприглядно. Тут уже вопрос морали и нравственности, а он здесь, наверное, не совсем уместен, когда возникает тема интересов. Это такой расклад: для НИХ — это естественное состояние, для нас — другая история. К сожалению, так получается на сегодняшний день. Если вы спрашиваете о каком-то государственном заказе — не знаю, это вопрос к продюсерам, к организаторам этой истории. Я совершенно искренне делал то, что я делал, поэтому не знаю, насколько сериал пришелся к сегодняшнему времени. Хотя, думаю, в возникновении этого проекта что-то подобное сыграло свою роль. Даже уверен в этом.

— Сергей, а вообще, как считаете, то, что наши войска воевали в Афганистане, — это было оправданно?

— Когда была та война, наши мальчишки все хотели туда попасть. По крайней мере, из моего круга я не знаю никого, кто бы туда не стремился. Мы себе говорили: «Это наш интернациональный долг! Надо помочь братскому народу!» Может, есть такое в нашем менталитете — проявить благородство. Но так нам тогда говорили, поэтому было такое ощущение. Прошло время, и я уже понял, что там льется кровь, а толку никакого нет. Тогда увидел в этом какую-то непоследовательность со стороны Советского Союза. Переменчивость разных политик. Сегодня за правым ухом почесались, завтра — за левым, и получилась какая-то чехарда.

— Сейчас многие сравнивают ту «чехарду» с сегодняшней войной в Сирии, где опять же наши военные. Не напоминает?

— Я бы поспорил с теми людьми, которые так сравнивают. Возьмите сухие факты, посмотрите последствия, взвесьте, кто, что говорит с разных сторон, и сразу станет понятно: отличий от той войны в Афганистане много. Если и есть какие-то общие приметы, то это касается только безопасности нашей страны. На мой взгляд, на этот раз со стороны нашего государства по отношению к Сирии существует последовательная политика. И она настолько железобетонная, что мне очень симпатична.

Был Горбачев, и нет Горбачева

— Помимо того, что в сериале вы — генерал разведки, так еще и советник Михаила Горбачева. Знаю, что в том варианте, который сейчас идет по ТВ, роль генерального секретаря вырезали, но все-таки изначально он все же был и играл Михаила Сергеевича Дмитрий Марьянов. Одна из последних его ролей.

— Да-да, и, думаю, Димочка с этой ролью справился. Задачи полного портретного сходства не было. Дима попал в сложную ситуацию. Наши-то персонажи вымышленные, собирательные образы, а тут — Горбачев. Марьянов сыграл политика, который оказался в непростой ситуации, на переходном этапе огромного государства. И Дима сыграл сомневающегося политика, не знающего точно, как дальше действовать, но в то же время образ нужно было очеловечить.

— А какое у вас лично отношение к Михаилу Горбачеву?

— Я могу сказать только о себе. Сейчас многие анализируют, говорят, надо было ему как-то по-другому поступать. Тогда же, помню, я очень радовался, что рухнул железный занавес, я же вообще раньше не знал, кроме Советского Союза, как люди живут, другие страны казались мифами. А тут свобода настала! Мы же не понимали последствий этой свободы! При Горбачеве случился огромный переворот в сознании. Как он произошел? Вот тут вопрос не только к Михаилу Сергеевичу, но и к его помощникам, и к тем вОронам, которые вокруг этой идеи закружились. И с нашей стороны, и из-за границы.

— Вы с такими людьми когда-нибудь общались?

— Нет-нет, что вы?! Это такого уровня люди! Космического уровня. С другой стороны, они такие же люди. Чего их бояться-то?!

— Ваш сын Глеб тоже играет в сериале «Операция Мухаббат» — одного из бойцов. Зачем же вы его втянули в актерство? Многие артисты против, чтобы их дети шли в эту профессию…

— Поверьте, я совсем не делал и не делаю его карьеру. Кроме того, что, когда ему было восемь лет, он сыграл в дипломном спектакле у моего друга Василия Сенина . Но это было случайно. Он потом сам решил поступать в ГИТИС к Сергею Женовачу . В его карьере я ничего не подталкивал. Только исправно кормил, одевал и следил, чтобы уроки делал. И всё, остальное — его рук дело. А отговаривать Глеба было бы бессмысленно.

— Кстати, про Женовача. Сергея Васильевича назначили недавно художественным руководителем МХТ, где вы тоже в свое время ставили спектакли. А во главе «Табакерки» теперь — Владимир Машков. Как вам такие назначения?

— Очень рад этим событиям. Это наиболее оптимальные решения на сегодняшний день.

О чем сериал

1984 год (в расширенной версии события доходят до 1985 года). СССР участвует в затянувшемся военном конфликте в Афганистане. Холодная война в самом разгаре. На этом фоне развивается история двух молодых влюбленных — Мити и Ани. Родители девушки — диссиденты — решают эмигрировать в Америку. Митя остается в СССР, но он пытается найти возможность связаться с Аней. Отец Мити — Федор Савельев — генерал разведки, советник генсека. И он активно выступает за вывод войск из Афганистана. США хотят продолжения войны и развала СССР. А потому они намерены дискредитировать Савельева. Любовь Мити и Ани решают использовать в большой игре. Разрабатывается операция под названием «Мухаббат» — американский агент по имени Джейн организует встречу ничего не подозревающих Мити и Ани в Кабуле.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №16-2018.