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Антон Шагин сыграл в новом сериале‍ Подкидыша
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Антон Шагин сыграл в новом сериале‍ Подкидыша 

Рамблер 16 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Подкидыш"
Звезда фильма "Стиляги" Антон Шагин сыграл главную роль в сериале о временах НЭПа.
Действие сериала разворачивается в 1926 году. Мошенник из Нижнего Новгорода по прозвищу Подкидыш уезжает в Ленинград, чтобы спрятаться от местных бандитов. Там его случайно принимают за нового начальника УГРО, и Подкидыш начинает играть новую роль. Его цель — ограбить склад, в котором хранятся ценности, полученные в ходе экспроприации.
Режиссером нового сериала стал Антон Борматов ("Ольга", "Хиромант"). Также в сериале играют Тимофей Трибунцев, Аглая Тарасова, Сергей Барковский и другие.
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