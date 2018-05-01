Антон Шагин сыграл в новом сериале‍ Подкидыша

Звезда фильма "Стиляги" Антон Шагин сыграл главную роль в сериале о временах НЭПа.

Действие сериала разворачивается в 1926 году. Мошенник из Нижнего Новгорода по прозвищу Подкидыш уезжает в Ленинград, чтобы спрятаться от местных бандитов. Там его случайно принимают за нового начальника УГРО, и Подкидыш начинает играть новую роль. Его цель — ограбить склад, в котором хранятся ценности, полученные в ходе экспроприации.