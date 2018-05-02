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«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
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«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон 

Рамблер 1 час назад
Телеканал HBO планирует продлить сериал "Мир Дикого Запада" на третий сезон.
Уже известно, что над сериалом продолжат работать Джонатан Нолан и Лиза Джой. Дата премьеры пока не сообщается.
Напомним, что второй сезон сериала стартовал 22 апреля, и на сегодняшний день вышло пока два эпизода. А первый сезон зрители увидели в 2016 году.
Действие сериала разворачивается в парке развлечений "Мир Дикого Запада, в котором работают роботы. Люди сюда приходят не просто отдохнуть, здесь вообще нет запретов. Например, можно убивать роботов. Затем их чинят, стирают память и возвращают в строй. Интрига же в том, что не всем роботам удается стереть память полностью.
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