9 сериалов о королях и королевах

Одна из самых опасных профессий прошлого — быть королем. Того и гляди свергнут, заточат или отравят. Жизнь придворных была не проще — очень многие не доживали до старости и заканчивали жизнь на плахе, если хоть немного оступились в сложных играх, которые ведутся возле престола.

К выходу на ivi сериалов «Белая королева» и «Белая принцесса» мы собрали несколько сериалов о королях, королевах и смертельно опасных играх.

Викинги

VIII век. На негостеприимных берегах Скандинавии живут отчаянные викинги, добывающие свои богатства в кровавых набегах на торговцев, монастыри и прибрежные города. На многие годы растянется их противостояние с королем Эгбертом, правителем Уэссекса. Предводитель викингов Рагнар Лодброк найдет в его лице коварного и умного противника.

Белая королева

Англия XV века. Уже много лет страна находится в состоянии гражданской войны — две ветви королевской династии, Ланкастеры и Йорки, борются за престол. На этот раз Эдуард IV из Йорков сумел свергнуть своего кузена и занять трон. В жены себе он берет молодую вдову Елизавету Грей, чей муж погиб, сражаясь за Ланкастеров.

Белая принцесса

Продолжение сериала «Белая королева» идет, к сожалению, с другими актерами, но не менее увлекательно. После смерти короля Эдуарда IV разгорелась новая борьба за престол, из которой победителем вышел Генрих VII из Тюдоров. Чтобы хоть как-то утихомирить страсти между враждующими домами, он берет в жены Елизавету Йоркскую — дочь Эдуарда IV.

София

Вторая половина XV века. Последняя византийская принцесса Зоя Палеолог становится невестой московского князя Ивана III и принимает при повторном крещении имя София. В княжестве в это время происходят любопытные события, свидетельницей которых оказывается новая княгиня.

Тюдоры

XVI век. Англия. Власть монарха в стране довольно сильна. На троне сидит король Генрих VIII, и он очень хочет наследника, чтобы не оставить после себя новой гражданской войны. Кроме того, он ужасно влюбчив и меняет любовниц, как перчатки. В девушках, желающих спать с королем, недостатка нет, а вот рождением сыновей как-то не задалось.

Царство

Середина XVI века. Королева Шотландии Мария Стюарт должна выйти за французского принца Франциска. Французский двор в эти годы бурлит страстями и интригами. От рук королевы-матери Екатерины Медичи погиб не один человек, нечаянно оказавшийся на пути ее политических амбиций.

Екатерина

Россия, XVIII век. Юная София Фредерика из династии обедневших прусских королей приезжает в Россию в качестве невесты будущего императора. Ее главная задача — родить наследника и не высовываться. Однако судьба ее оказалась гораздо увлекательнее, чем планировалось.

Екатерина. Взлет

Екатерина II шестой год правит Российской империей. Среди придворных зреет заговор против императрицы, а за ее сердце соперничают два Григория — красавец Орлов и молодой офицер Потемкин. Чтобы держать под контролем ситуацию, приходится прикладывать неимоверные усилия.

Виктория

Интриги Вестминстера и Букингемского дворца, отношения с королевскими домами Европы, скандалы, тайны. В XIX веке политика и придворные игры — уже не столь опасное занятие, хотя по-прежнему увлекательное. На кону стоит власть.

Это сериал о жизни и правлении королевы Виктории, при которой Британия вошла в самый могущественный и богатый период своей истории.