«Рассказ служанки» продлили на 3 сезон 

"Рассказ служанки" был продлен на 3 сезон сразу после премьеры первого эпизода второго сезона.
На сегодняшний день это самый рейтинговый проект потокового сервиса Hulu.
Антиутопия завоевала 8 премий "Эмми", в том числе, в таких номинациях, как лучший драматический сериал и лучший сценарий. А исполнительница главной героини Элизабет Мосс стала лучшей актрисой драматического шоу.
"Рассказ служанки" — экранизация одноименного романа Маргарет Этвуд. Действие происходит в мрачном будущем, где на месте США находится тоталитарное государство Галаад, форма правления которого — военная диктатура. Большинство женщин бесплодны, поэтому девушек, способных к деторождению, заставляют рожать детей для офицерских жен.