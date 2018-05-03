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«Рассказ служанки» продлили на 3 сезон
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«Рассказ служанки» продлили на 3 сезон 

Рамблер 8 часов назад
"Рассказ служанки" был продлен на 3 сезон сразу после премьеры первого эпизода второго сезона.
На сегодняшний день это самый рейтинговый проект потокового сервиса Hulu.
Антиутопия завоевала 8 премий "Эмми", в том числе, в таких номинациях, как лучший драматический сериал и лучший сценарий. А исполнительница главной героини Элизабет Мосс стала лучшей актрисой драматического шоу.
"Рассказ служанки" — экранизация одноименного романа Маргарет Этвуд. Действие происходит в мрачном будущем, где на месте США находится тоталитарное государство Галаад, форма правления которого — военная диктатура. Большинство женщин бесплодны, поэтому девушек, способных к деторождению, заставляют рожать детей для офицерских жен.
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