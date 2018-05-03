«Рассказ служанки» продлили на 3 сезон

"Рассказ служанки" был продлен на 3 сезон сразу после премьеры первого эпизода второго сезона.

На сегодняшний день это самый рейтинговый проект потокового сервиса Hulu.

Антиутопия завоевала 8 премий "Эмми", в том числе, в таких номинациях, как лучший драматический сериал и лучший сценарий. А исполнительница главной героини Элизабет Мосс стала лучшей актрисой драматического шоу.