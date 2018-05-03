Премьеры недели: 4 новых сериала

После небольшого затишья в сериальном мире стартуют четыре новых проекта, которые могут вам понравиться. Не пропустите!

Быть Сереной / Being Serena

Дата премьеры: 2 мая Канал: HBO, США О чем: пятисерийный документальный сериал посвящен одной из лучших теннисисток планеты — Серене Уильямс. В центре сюжета самый важный период ее личной и профессиональной жизни: беременность и раннее материнство, а также последующее возвращение на корт.

Кобра Кай / Cobra Kai

О чем: действие сериала-сиквела происходит через тридцать лет после событий культового фильма «Парень-каратист». Разорившийся неудачник Джонни Лоуренс предпринимает попытку вернуться к нормальной жизни, заново открыв некогда знаменитую школу карате «Кобра Кай». Это решение сводит его с давним соперником Дэниелом ЛаРуссо, сумевшим добиться успеха и процветания. Встретившись вновь, они пытаются избавиться от демонов прошлого и проблем настоящего единственным известным им способом — с помощью карате.

Сладкая горечь / Sweetbitter

О чем: 22-летняя Тесс переезжает в Нью -Йорк и находит работу в одном из лучших ресторанов города, где быстро знакомится с миром изысканной кухни, а также алкоголя, наркотиков и других составляющей богемной жизни. Девушке предстоит научиться выживать в круговороте событий большого города и постараться остаться самой собой.

Пикник у Висячей скалы / Picnic at Hanging Rock

Дата премьеры: 6 мая Канал: Foxtel, Австралия В ролях: Натали Дормер , Самара Вивинг, Лили Салливан, Анна МакГахэн, Сибилла Бадд, Мадлен Мэдден

О чем: в День Святого Валентина 1900 года группа школьниц в сопровождении своих наставниц отправляется на пикник в район местной достопримечательности — Висячей скалы, возраст которой насчитывает миллион лет. Во время отдыха три девочки уходят на прогулку и бесследно исчезают.