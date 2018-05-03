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Памела Андерсон примет участие в российском шоу
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Памела Андерсон примет участие в российском шоу 

Рамблер 1 час назад
Известная актриса Памела Андерсон войдет в состав жюри российского проекта "Лига удивительных людей". В этом шоу зрители увидят удивительные выступления участников со всей планеты, среди которых будут популярные актеры, музыканты, спортсмены и просто обычные люди. Главное условие конкурса — чтобы каждый обладал какой-нибудь необычной способностью, которую и будет оценивать жюри. Шоу привлекло общественное внимание: уже больше тысячи человек изъявили желание принять участие в кастинге на роль героев проекта.
Уникальным будет не только состав участников, но и жюри: вместе со звездой "Спасателей Малибу" в состав судейства вошли Николай Валуев, Николай Баксков, Мария Аронова и американский и российский боец Джеффри Монсон. А ведущими шоу станут Марина Кравец и Дмитрий Губерниев.
@pamelaanderson
Как оказалось, не все в Сети остались довольны составом жюри. Многим не понравилось, что судьями стали иностранцы. По мнению пользователей, в России есть свои талантливые звезды, которые могли бы выступить в этой роли не хуже "стареющей модели Playboy" и американского и российского спортсмена, которого "все давно забыли".
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