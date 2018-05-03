Что стало с Серхио из «Дикого ангела»

Аргентинский актер с возрастом стал еще привлекательнее!

Диего Рамос стал известен в нашей стране сразу после премьеры сериала «Богатые и знаменитые» в 1997 году, где он сыграл жениха, а потом и супруга главной героини Наталии Орейро — Валерии. И, кстати, звали его персонажа тоже Диего. Через год актер, уже ставший кумиром миллионов девушек, снова появился на экране в паре с Орейро, но уже в «Диком ангеле». Помните, как его герой Серхио был безответно влюблен в Милли и даже пытался бороться за ее сердце с Иво (Факундо Арано)?

Публикация от Diego Ramos (@diecramos) 15 Мар 2018 в 8:29 PDT Потом мы в очередной раз увидели Диего Рамоса с Наталией Орейро в ленте «Только ты» в 2013-ом. А самые преданные поклонники актера смотрели и его работу в «Виолете» в этом же году. После секс-символ аргентинских сериалов пропал из виду… Но мы нашли его ленту в микроблоге и узнали, что нового произошло в его жизни.

Публикация от Diego Ramos (@diecramos) 3 Окт 2017 в 8:00 PDT Итак, сейчас Диего 45 лет и он… по-прежнему холост! В одном из интервью Рамос признался, что заводить семью уже и не планирует, тем более его окружают многочисленные племянники от двух родных братьев и сестры. Также, судя по соцсетям, актер проводит с ребятами много времени, но, кажется, живет один с большим черным псом. С ним же он ходит на тренировки и отдыхает на пляже.

Нельзя не отметить и внешность звезды сериалов: с возрастом он нисколько не потерял привлекательности, даже наоборот стал выглядеть еще лучше. К тому же Диего стал ярым спортсменом, о чем можно судить по его накаченному телу, которое ему явно нравится показывать своим подписчикам.

Что касается работы, то в последнее время Рамос много играет в театральных постановках. Хотя и в кино он появляется. Его последней работой стала второстепенная роль в сериале «Уравнение Бога».