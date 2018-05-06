Анна Михалкова взяла премию в Лилле

Мы уже почти привыкли к тому, что наши сериалы на порядок ниже иностранных качеством, однако бороться наши режиссеры и актеры не отказывались.

В Лилле состоялся ежегодный фестиваль сериалов Series Mania, на котором впервые была представлена работа отечественного производства — проект "Обычная женщина".

В рамках конкурса Анна Михалкова удостоилась премии "Лучшая женская роль".

Увидеть сериал мы сможем уже этой осенью на ТВ-3.