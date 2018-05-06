Что посмотреть по телевизору 9 мая

Самый лучший, самый любимый, самый радостный праздник 9 Мая — на пороге.

Конечно, в этот день люди по традиции много времени проводят на улице — гуляют, утром встречают участников парада — военную технику, вечером встречаются с родными и вместе любуются салютом. Но и телевизор смотрят тоже. Концертная программа в этот день — разнообразнейшая.

Уже 7 мая, в 23:45 можно послушать замечательные военные песни в исполнении Елены Ваенги . Они исполнит всеми любимые «Враги сожгли родную хату», «Темная ночь», «Журавли», «Бьется в тесной печурке огонь», «Вставай, страна огромная», «Ленинградки», «Десятый наш десантный батальон».

— Есть вечные ценности, с которыми никто не может спорить: семья, традиции, настоящие народные праздники. В войну в нашей стране погибло более 25 миллионов человек. Нет ни одной семьи, которую она бы обошла. Поэтому память об этом — это святое, — говорит Елена Ваенга. — Это дань уважения нашим дедушкам и бабушкам. Я делаю все, чтобы за этот концерт мне не было стыдно.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

9 мая Первый канал начнет вещание в пять утра (5:10) трансляциями из городов-героев.

Передвижные студии установят в Санкт-Петербурге, Волгограде, Севастополе, в Москве (на крыше с видом на Красную площадь). Зрители увидят подготовку к Параду в прямом эфире. Известные актеры и артисты эстрады поздравят ветеранов. Специальные репортажи, снятые ко Дню Победы, поведают о новинках военной техники, о местах великих сражений, о доблестных победителях. Во время прямых включений корреспонденты расскажут, как празднуют День Победы в самых далеких уголках страны.

Россия К Очень ярко пройдет 9 Мая и на канале Россия К. В 13:45 — праздник для любителей ретро: покажут «Голубой огонек» 1975 года, посвященный празднику Победы. В студии программы — участники Великой Отечественной войны: Мелитон Кантария и те, кто участвовал и руководил взятием Рейхстага, защитники Дома лейтенанта Павлова в Сталинграде, участники обороны Ленинграда, Герой Советского Союза, летчик — истребитель Михаил Девятаев , который совершил беспрецедентный подвиг — вырвался из фашистского концлагеря на немецком бомбардировщике, труженики тыла. Из их рассказов, порою не очень складных, но невероятно искренних, и возникает панорама событий далеких военных лет.

На канале Россия К 9 мая у вас есть возможность посмотреть трансляцию закрытия XVII Московского Пасхального фестиваля из Большого зала консерватории. 9 мая Фестиваль закрывается, так что вы все увидите своими глазами. На сцене — Симфонический оркестр Мариинского театра. Солист — Бехзод Абдураимов (фортепиано). В программе: Концерт для фортепиано с оркестром №3 С. Рахманинова. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев

Впрочем, это уже вечерняя часть эфира. А до этого, в 19:45, смотрите концерт из Дома-музея Булата Окуджавы. Эту программу многие телезрители уже традиционно ждут в День Победы. 9 мая — это еще и день рождения поэта, прозаика, барда и сценариста. Много лет почитатели его таланта собираются в Переделкине, чтобы вспомнить Булата Шалвовича, а благодаря телеканалу «Россия К» у миллионов зрителей будет возможность присоединиться к этой встрече. В этом году в концерте примут участие не только популярные деятели культуры — драматические актеры, рок-музыканты, журналисты, поэты и писатели, но и творческая молодежь — студенты театральных ВУЗов. В программе прозвучат как знаменитые произведения Булата Окуджавы, так и стихи и песни не столь известные широкому зрителю.

В 20:00 в прямом эфире ТВ Центра вас ждет концерт с Поклонной горы — лучшие голоса и лучшие артисты сделают все, чтобы он был незабываемым. Кино на НТВ

На НТВ же решили устроить не концертный, а "киношный" день. Так, праздничное утро 9 мая канал предлагает начать за просмотром легендарной картины Григория Чухрая «Баллада о солдате» (6:05), повествующей о жизни героя Владимира Ивашова — юного связиста Алеши Скворцова, смелость и глубина сердца которого не знают границ.

Эфир продолжит любимый фильм «Аты-баты, шли солдаты» (8:10) — последняя режиссерская и актерская работа Леонида Быкова . Сюжет знаменитой киноленты погружает зрителей в события далёкого 1944 года, где солдаты комсомольского взвода совершили настоящий подвиг, остановив колонну вражеских немецких танков.

Украшением праздничного эфира станет прямая трансляция Парада Победы, который традиционно состоится на Красной площади. Торжественное событие будет посвящено ознаменованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне — начало в 10:00!

Ярким будет и продолжение эфира. В качестве одного из главных подарков телеканал НТВ покажет специальный выпуск любимой телезрителями программы «Жди меня», посвященный 9 мая (11:00). В студии проекта произойдут трогательные и долгожданные встречи героев войны, которые долгие годы мечтали увидеться друг с другом.

Сразу после программы начнется фильм Михаила Калатозова «Летят журавли» (13:00). Фильм — лауреат «золотой пальмовой ветви» Международного Каннского кинофестиваля расскажет о судьбах людей, чью жизнь безжалостно изменила война. История любви главных героев — Бориса и Вероники, роли которых исполнили Татьяна Самойлова Алексей Баталов , — превращается в настоящую драму, разыгравшуюся на фоне трагических военных событий.

Острые ощущения подарит премьера картины «Один в поле воин» (15:00), главному герою которой — красноармейцу Ивану в исполнении Александра Соколовского — предстоит столкнуться с врагом лицом к лицу. Чудом выживший после нападения немцев солдат в одиночку вступит в неравный бой с элитным отрядом СС.